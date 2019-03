Jesús Gámez en Deportes COPE: "En el Málaga hay buenos jugadores para otra dinámica y para otro fútbol"

jesús Gámez, ex jugador del Málaga pasó revista de la actualdiad del Málaga. El fuengiroleño tras su fallido fichaje por el Málagas del pasado verano dejó claro que sigue en activo: "No estoy retirado ni mucho menos, sigo entrenando todos los días".

Sobre su no fichaje por el Málaga, el fuengiroleño se siente dolido por lo que ocurrió: "El Málaga no cumplió con su palabra en su momento, quizás fue culpa mía por lo aporté todo para volver al Málaga". Gámez da su versión de como ocurrieron los hechos: "Me reuní varias veces con Caminero, pero el que me realmente luego decide que no me incoropore al Málaga es Muñiz. Caminero me prometió una serie de cosas, que luego las analizas y no dependían de él, si no del entrenador. El motivo final no se sabrá, ni quiero saberlo. Cada uno tendrá sus razones. Nada va a cambiar lo que vivió en el fútbol".

El jugador tiene claro que nunca tuvo un problema en las temporadas que coincidió con el actual entrenador malaguista y cree que merecía otro trato: " Yo nunca he tenido ningún problema con Muñiz, es más agradecido a él por la oportunidad que me dio en su día. Lo que me duele es que no haya ido de frente conmigo. Creo que me merezco un respeto. Un día era el físico, otro la masa salarial y luego ni me cogían el teléfono. Creo que me he ganado que sean claro conmigo y un respeto".

El ex lateral del blanquiazul cree que aún puede aportar muchas cosas al club donde se crió: "Málaga es muy peligrosa fuera del fútbol. Hay muchas fiestas y algunos no se encauzan en fútbol. Un veterano en el vestuario podría hber venido bien al club, pero eso no es una decisión mía".

Desde el otro lado, Jesús Gámez sigue de cerca al Málaga y habla con conocimiento de causa de lo que está ocurriendo en la actual situación que sufr el club: "Sufro viendo al Málaga. Hay buenos jugadores para otra dinámica y para otro fútbol. Y es momento de cambiar la dinámica ya. Quedan 12 jornadas y están a seis del ascenso y no se puede esperar más. Me puedo imaginar como es el ambiente en el vestuario, máxima tensión porque los equipos aprietan. Pero ahí dentro hay grandes jugadores y grandes profesionales y tienen calidad para salir de la situación de ahora. Los referentes del Málaga se han ido perdiendo. Duda, Camacho, Weligton. Los vestuarios lo mantienen los jugadores, Recio era el que podía mantener esa esencia del Málaga. Yo aprendí mucho de los veteranos del Málaga, que son los que tiran del carro. Siempre se quiere jugar al fútbol, pero los jóvenes a veces no saben manejar las situaciones y quizás de eso carece ahora el Málaga", explicó.

Gámez coincidió con Muñiz dos temporadas completas y una casi al completo, logrando una permanencia con él y un ascenso a primera. A Gámez le sorprende la filosofía de juego que impone el técnico malagista: "El Málaga de Muñiz en el que ascendemos salíamos arrollando. Hidalgo a Baha, Baha a mí y luego metía un pelotazo a la espalda de los centrales para que Baha la peleara y metíamos al rival atrás. Veo innecesario un trivote en Soria cuando tienes que ir a ganar el partido. Al final se da cuenta del error y cambia el sistema, pero ya has regalado 45 minutos. El Málaga tiene buenos jugadores, tiene jugadores de calidad. Tiene equipo para estar arriba y pelear por el ascenso directo".