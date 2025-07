Jauregi en su presentación: "El Málaga siempre fue mi primera opción"

El Málaga presentó a su segundo delantero. Eneko Jauregi, que solo firma por una temporada, más una segunda opcional. Eneko ya es un viejo conocido del Málaga porque ya se le tanteó el pasado año tras ascender a Segunda, "el año pasado solo hubo toma de contacto, pero no hubo ninguna oferta, ni nada claro sobre la mesa. Yo el año pasado lo tenía claro que si se daba la oportunidad, el Málaga era mi opción prioritaria y ese año cuando se ha podido dar, pues no he dudado ningún momento", apuntó Jauregi.

El delantero de 29 años sí reconoció que, "el año pasado no hubo la opción para llegar. Por casualidad de la vida, conozco mucha gente de Málaga, tuve un fisio de aquí y un amigo que incluso tiene tatuado el escudo y el club siempre ha salido en conversaciones con todo el mundo porque es un histórico donde a todo el mundo le gustaría jugar. Le dije a mi agente que hiciese todo lo posible por poder llegar aquí", añadió

COPE Málaga Eneko Jauregi en su presentación ante los medios.

Eneko aprovechó para comentar su comienzo con Pellicer y lo que le pide el entrenador de Nules este año, que lo hará junto a dos chavales como Adrián Niño y el canterano Chupe: "La verdad que muy bien. Muy claro desde que hable por mensaje con él. Todo habían sido muy buenas palabras. Y sigo con muchas ganas de seguir trabajando con él". Y también hizo lo propio con su parecer sobre Chupete, que es una de las grandes promesas de la plantilla: "La verdad que llevo dos días y ayer fue una mañana ajetreada. Se le ve con muchas ganas y ya lo hizo muy bien el año pasado en sus últimos partidos y creo que puede seguir mejorando si sigue así", apuntó.

ADRIÁN NIÑO CIERRA LA DELANTERA

El Málaga además ya trabaja para ultimar el traspaso de Adrián Niño al Málaga, solo quedan una serie de cláusulas menores, "detalles contractuales que no son significativos, pero retrasan las cosas. En una transferencia como la de Adrián Niño, hay pequeños detalles que hay que ajustar bien y el departamento jurídico lo está intentando hacer bien", añadió sobre los motivos que le hacen al Málaga esperar. El Málaga ya tiene, por tanto, su delantera cerrada para esta temporada.