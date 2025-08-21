James Webb III apunta alto en Unicaja: "He venido aquí a ganar"

Fue el primer fichaje del equipo malagueño, tras su excelente play-off ante el Real Madrid. El ala-pívot estadounidense James Webb III (2,03 metros, 32 años) ha sido presentado este jueves en la sala de prensa del Martín Carpena como nuevo jugador del Unicaja junto al director deportivo del club verde, Juanma Rodríguez. El jugador llega para la próxima temporada, con opción de ampliación una temporada más.

En sus primeras palabras como jugador del Unicaja, James Webb III ha indicado que “me hubiera gustado venir antes a este proyecto. Es un club ganador, con un gran entrenador y equipo técnico dentro del baloncesto global, y quiero ayudar a que el equipo siga ganando”, apuntó, bajo la traducción de Juanma Rodríguez.

“Ganar, es lo más importante. Así de simple. Quiero ayudar a ganar" James Web III Jugador de Unicaja

Sobre su fichaje, el jugador ha desvelado que ha estado hablando “con Alberto Miranda desde el año pasado, intentando venir aquí. Este año estuvimos en contacto desde temprano y creo que ambas partes estábamos de acuerdo. Yo quería estar aquí y el equipo quería que yo estuviese aquí. Y cuando ambas partes están de acuerdo, todo es más fácil”.

Cuestionado por sus objetivos en Málaga, la respuesta de James Webb III ha sido tajante: “Ganar, es lo más importante. Así de simple, no hay otra expectativa que ganar. El equipo viene de ganar dos BCL consecutivas, de llegar a finales de las competiciones ACB y a los play-offs… es lo obligatorio y lo que se espera. He venido aquí a ganar”.

kravish seguirá de verde

De otro lado, hoy confirmó Juanma Rodríguez, el siguiente gran movimiento del club, renovar a David Kravish, clave en este Unicaja ganador. El club malagueño ya tiene renovado a un núcleo importante de la plantilla hasta 2026. A sus 32 años, Kravish está en ese núcleo de jugadores pasada la treintena, pero con algunos años por delante de pleno rendimiento, "tenemos el acuerdo totalmente cerrado. Queremos hacer el contrato más largo. Quedan flecos, intercambio de documentos y en breve lo anunciaremos", dijo Juanma.