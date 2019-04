Jaime Fernández en Deportes COPE Málaga: "Sé que mi agente está en Málaga pero yo quiero seguir en Unicaja"

Jaime Fernández visitó los estudios de COPE Málaga, el base -escolta de Unicaja esta semana está de máxima actualidad. Tras siete semanas de baja por culpa de una rotura de fibras en grado en el bíceps femoral de su pierna derecha, al fin está listo para reaparecer: "Al fin estoy viendo un poco la luz, entrenando, ya he completado sesiones enteras y estoy muy contento de volver. Son sensaciones raras, nunca estuve lesionado muscularmente. Me molesta un poquito y hasta que te lo quitas de la cabeza es complicado, pero estoy en buenas manos, de un gran staff y de un equipo médico. Voy a estar el domingo ante el Joventut. Me falta el ritmo que he perdido, pero no ha sido tanto tiempo. Ojalá pudiera haber estado antes. Nunca sabes cómo va a evolucionar la lesión y más siendo la primera que grave que he tenido. Me han puesto todos los medios para evolucionar rápido. He fortalecido el músculo y me encuentro bien", explicó el madrileño.

Jaime Fernández tambíen está en boca de todos por su futuro. El jugador de Unicaja tiene de contrato lo que resta de temporada y dos más y una cláusula de escape de 750 mil euros. Su agente, Quique Villalobos se encuentra en Málaga en conversaciones con los recotores de Unicaja con la idea de mejorarle el contrato y subirle la cláula de escape: "Yo estoy muy contento en Málaga y por supuesto que estoy abierto a mejorar el contrato. Voy a tirar de tópico, no me gusta hablar de contrato, entro en pocos detalles y le digo a mi agente que hable poco de ello. Estoy tranquilo porque tengo dos años más de contrato. No pretendo entrar en detalles, no sé qué habla mi agente en las comidas que tiene con la gente del club. Me gustaría seguir aquí, está claro".

En los últimos días también se habla de un posible interés del Real Madrid: " No sé nada de eso. Sé más por lo que me llega al twitter de los periódicos de Málaga que de mi agenteque suele ser muy discreto. Yo soy entre tímido y discreto y me da reparo preguntarle si eso es verdad o no. Estas cosas me pierden el foco un poco y me gusta tenerlo en el equipo, en la pista. Mi agente sabe que que estoy muy contento aquí. Si no tuviera contrato estaría preocupado, pero tengo dos años más. Insisto estoy muy a gusto en Málaga y el Unicaja, me encuentro muy bien. Tengo dos años más y no pienso en otros clubes. Pienso en mi día a día y no más. Ojalá esté muchos años en Málaga".

