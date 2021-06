Iván Calero en COPE: "Espero poder iniciar la pretemporada aunque sea de manera parcial"

La vuelta de Iván Calero cada está más cerca. El futbolista del Málaga C.F. sufrió el pasado mes de diciembre en un partido en Almería ligamento cruzado anterior y de una pequeña rotura en el menisco externo. Un més después fue operado en la Clínica Cemtro de Madrid y desde entonces trata de volver a sentirse futbolista.

Tras un largo periodo de baja, Calero pasó por los micrófonos de COPE Málaga donde cuenta que su vuelta a los terrenos de juego está más cerca tras seis meses de baja y que no es descabellado que pueda comenzar la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador José Alberto López: "Tengo buenas sensaciones, espero llegar al inicio de la pretemporada aunque no pueda hacer los entrenamientos completos. La rodilla va bien, no sé inflama y me estoy encontrando bien".

NUNCA TUVO UNA LESIÓN GRAVE

Para el lateral malaguista, es una situación muy extraña la que está viviendo: "Nunca me había lesionado más de una semana, diez días. Es una lesión dura. Me ha venido todo de golpe, pero es parte del juego y hay que afrontarlo".

Durante todo este tiempo, el jugador no ha bajado los brazos y tiene claro que esto le servirá de aprendizaje: "Me tomo la lesión como un aprendizaje para volver y estar al nivel que estuve anteriormente. Voy a machete todos los días "

Sobre la fatídica tarde del 14 de diciembre en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo reconoce que fue una jugada muy desafortunada: "Fue una acción muy tonta, rara. 10 cms arriba o abajo hubiese sido otra lesión o le hubiera roto el tobillo al compañero del Almería " rememora.

Hasta ese momento,Iván Calero era el jugador más utiizado por Pellicer, habiendo disputado los 18 partidos de liga y sumando 1356 minutos: "La lesión me vino en mi mejor momento personal. Afortunadamente hay medios médicos y hay que aprender de esta situación"

NUEVA TEMPORADA

Calero ha contribuido a la holgada permanencia del Málaga, algo que parecía improbable cuando arrancó la competición el 12 de septiembre en el Heliodoro Rodríguez López:"En Tenerife nos mirábamos todos y hablábamos de cómo iba a terminar la temporada. Pero somos unos currantes y hemos conseguido la permanencia muy prematuramente y ahora debemos seguir creciendo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Work mode ??

Focused on coming back ?????? @MalagaCFpic.twitter.com/MtSyVTxHGW — Iván Calero Ruiz (@Ivancalero21) June 9, 2021









El ex jugador del Numancia ya conoce a José Alberto López, el nuevo entrenador del Málaga y cree que la próxima temporada se pueden ilusionar pero con los pies en el suelo: "Lo primero es conseguir la permanencia cuanto antes y luego a soñar. Parece una tontería pero tener 2 fichas más es muy importante para el grupo y para el entrenador. Te da más opciones y mayor competencia. Ya estuve hablando con José Alberto López, lo que mejor habla de él es como jugaba de bien el Mirandés el año pasado"

La próxima temporada se dará una curiosa circunstancia y es que su padre, el entrenador Julián Calero, ha conseguido el ascenso con el Burgos a segunda división y será rival del Málaga, por lo que serán rivales: "Mi padre entrena al Burgos y es raro que nos enfrentemos. Nos jugaremos algo jeje, la familia lo pasará mal, pero nosotros lo disfrutaremos. Ya nos enfrentamos cuando jugaba en el Atlético de Madrid C y él en el Alcorcób B, por fortuna, gané yo", recuerda entre risas.

También te puede interesar:

Iván Calero se rompe el ligamento cruzado y dice adiós a la temporada

Pablo Chavarría renueva por dos temporadas con el Málaga