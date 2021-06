Pablo Chavarría renueva por dos temporadas con el Málaga

Pablo Chavarría continuará en el Málaga al menos dos temporadas más. El delantero argentino renovó su contrato con el club malaguista hasta el 30 de junio de 2023. Chavarría que está lesionado de la rodilla desde el mes de marzo espera volver cuanto antes y aportar trabajo y goles en la delantera.

El ex jugador del Mallorca se muestra muy ilusionado tras haber ampliado su contrato. "Estoy muy contento por seguir aquí porque desde el primer momento mostraron confianza en mí cuando me lesioné. A pesar de no haber podido estar los últimos partidos en el campo, espero poder volver pronto. Llevo la mitad de mi recuperación, así que ya queda menos”.

BAJA POR LESIÓN

Chavarría que se rompió en el pasado 1 de marzo marzo, en el campo de Anduva, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, espera cumplis los plazo y volver a partir del mes de octubre: "Vengo en plazos, voy a cumplir tres meses y voy a empezar con la carrera, que es muy importante. Esperemos poder seguir trabajando así, en el gimnasio con la fuerza. Gracias a todo el cuerpo médico vengo de la mejor manera y hay que continuar”.

El atacante argentino ya conoce a José Alberto López, nuevo entrenador malaguista del que se llevó una grata impresión: “Pude hablar con él desde el primer momento que llegó. Se nota que tiene muchas ganas, es un míster que lo hacía muy bien en el Mirandés y así jugaba su equipo. Estoy con mucha ansia de poder trabajar con él desde el primer día”.





Sobre como se plantea la próxima temporada, Chavarría prefiere ser cauto en un verano que será largo y en el que permancerá en Málaga para recuperarse cuanto antes: “Veremos cómo se termina de formar el grupo y después veremos los objetivos que tendremos durante el año. “El objetivo es hacerlo aún mejor de lo que lo hicimos este año. Hay que felicitar a todo el mundo porque se hizo de una manera muy buena con 18 fichas. Esperemos tener alguna ficha más y luego ver los objetivos grupales para tratar de cumplirlos, que es lo principal para el Club y para la afición. Me voy a quedar aquí todo el mes de junio y la primera semana de julio me iré a algún lado, pero siempre siguiendo los trabajos de fuerza que tengo que hacer, que no se pueden dejar”.

TRABAJO Y CALIDAD EN LA DELANTERA

Pablo Alejandro Chavarría (Argentina, 1988) llegó al Málaga CF a finales de septiembre de 2020 procedente del RCD Mallorca, donde había jugado en LaLiga Santander el curso 19/20.

El argentino con pasaporte comunitario italiano se hizo rápidamente con un hueco en el once blanquiazul en la ya acabada campaña 20/21. Su versatilidad y destreza en todo el frente del ataque le convirtieron en pieza indispensable del equipo en la primera parte de la temporada. Pablo anotó 4 goles y dio 2 asistencias en LaLiga SmartBank en 21 encuentros, y marcó un tanto más en la Copa del Rey muy recordado que valió pasar de ronda en La Rosaleda ante el Real Oviedo.