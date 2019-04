Iván Alejo en Cope Málaga: "Víctor nos ha dado más libertad y que decidamos en el campo"

Iván Alejo pasó revista en Cope Más Málaga (97.1FM) a la actualidad del equipo malaguista desde el lugar de entrenamiento del equipo blanquiazul, el Ciudad de Málaga, en la víspera del trascendental duelo ante el RCD Mallorca de este sábado.

El vallisoletano llegó en enero y hasta la fecha no le han salido del todo las cosas, pero espera desde ya revertir esa situación ahora que acaba de llegar un nuevo técnico. El extremo confesaba que, “A pesar de que no me están saliendo las cosas como quisiera voy a seguir peleando. Víctor nos dejó claro que quiere a los extremos y que confía en mi. A pesar de no jugar el viernes intentaré sumar y lograr el objetivo que es el ascenso. Si no estoy rindiendo si me tienen que pitar, que me piten. Yo no tengo problemas. Esto es un trabajo y es normal. Yo soy el primero en estar descontento por como me están saliendo las cosas. Yo soy el primero que me enfado. Se que volverá el mejor Iván. Voy a intentarlo. Voy a poner todo. Al final al jugador le llega todo, es inevitable. Es lógico. Yo no esperaba dar este rendimiento. No puedo estará contento. Esto son rachas y ahora no estaba en mi mejor momento. Me gusta la presión y no me escondo”, apuntó.

Sobre la pelea por el ascenso dijo, “Quizás fracaso no es la palabra, pero si sería decepción no subir. Vamos a seguir peleando. Yo soy el primero. El equipo por historia, plantilla, presupuesto y afición debe estar en Primera y lo vamos a intentar. Si el equipo sube, hay una cláusula para seguir. Es mi idea, estoy contento aquí y en la ciudad. A pesar de que no me están saliendo las cosas, estoy muy a gusto. Caminero y todos me cuidan. Málaga es una plaza para lucirse”

Iván Alejo sobre el cambio de entrenador: “Muñiz hizo un gran trabajo. Me ha sorprendido gratamente. Las cosas no salen y funcionan y teníamos un bloqueo en la cabeza. Mantuvo el equipo arriba. La gente fue injusta. Ahora Víctor nos ha inculcado ser libres y protagonistas. Somos los mismos que perdimos con el Extremadura y que nos pitaban. El tema mental es clave. Éramos los mismos jugadores. Víctor nos dijo que seamos valientes y que él cree en nosotros. Me ha sorprendido bien. Víctor nos ha dado más libertad y que decidamos”, subrayó.

Sobre la espectacular puesta en escena del viernes en Alcorcón y las ilsuines renovadas entre los aficionado dijo, “Para lo bueno y malo esto es así. Yo acabé el partido y le dije a Onti que vamos a ascender directos. Tu ves al equipo jugar ahora y no nos gana nadie. Esto es muy largo. Si no se sube directo, queda el playoff. Le pido a la gente que esté con nosotros”, apuntó.

Alejo se confesó amigo de Ontiveros, el jugador ahora de moda en el malaguismo, “De la plantilla me quedo con Ontiveros, porque le he hacer cosas entrenando que pocas veces le vi a otros. Onti es más vertical y tiene más electricidad. Se habla de Machís ahora, pero Ontiveros es un jugadorazo y lo ha demostrado. Me llevo muy bien con Ontiveros. La gente tiene una visión equivocada de él. Todos nos equivocamos y nos seguiremos equivocando. Somos personas y se ha sido injusto con él porque no le conocen el buen chaval que es”, subrayó.

Sobre su suplencia en Alcorcón en el estreno de Víctor dejó claro que, “Yo estoy tranquilo. Víctor me dijo que estuviera tranquilo. Él ha sido jugador, fue un gran extremo y él nos trasmite seguridad y se que cuando esté voy a ir a mejor. Te cala lo que te dice, ya lo dijo el otro día Lombán”.

El jugador malaguismo además lanzó un mensaje a la afición malaguista, “La idea del grupo es ganar todo. Hay que ir partido a partido, pero si lo ganamos todo estaremos ahí porque hay enfrentamientos directos, pero no hay que mirar mucho eso. En casa no damos la talla, yo aún no gané en casa. El ascenso pasa por La Rosaleda”.