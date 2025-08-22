Ibon en el regreso de Unicaja: "Creo que hemos hecho una muy buena plantilla, ahora hay que hacer un buen equipo"
La plantilla del Unicaja ha asistido hoy al tradicional desayuno informativo que se celebra al comienzo de la temporada. Chris Duarte, gran atracción entre los nuevos, aunque no se ejercita por ahora. Castañeda y Alberto, que no irá al Eurobasket, las otras bajas.
La plantilla del Unicaja ha asistido hoy al tradicional desayuno informativo que se celebra al comienzo de la temporada en el Hospital Quirónsalud Málaga junto a la prensa local. Todo el equipo al completo a excepción de Olek Balcerowski, concentrado con Polonia para el Eurobasket y Alberto Díaz, que hoy regresa a Málaga tras confirmarse que no podrá estar en el campeonato con España, han pasado por la pertinente analítica a primera hora y después han disfrutado de un agradable desayuno en la terraza de la cafetería del hospital.
Ibon Navarro habló en su primera comparecencia tras un verano de muchos cambios. Ve vértigo, claro, pero dispara con cautela, "sí, en cuanto a las expectativas y el entorno. Prácticamente, estamos en el verano de 2022. Jugadores nuevos y volver de nuevo a construir, tal vez no a nivel humano y de grupo, pero sí a nivel deportivo. Estamos en agosto de 2022. Solo pensar en el entrenamiento que tenemos ahora, no ir más allá, es momento de construir. Estoy con ganas de volver a montar todo de nuevo. Creo que hemos hecho una muy buena plantilla, ahora hay que hacer un buen equipo. Insisto en controlar las expectativas. Estamos en verano de 2022. Que no se piense que estamos en agosto de 2025, a nivel de construcción estamos tres años atrás. Y está muy bien lo que hemos construido, pero a nivel deportivo ahora necesitamos un tiempo que tuvimos que tener hace tres años. Necesitamos encajar las piezas, habrá días mejores y peores y no hay que pensar que el equipo va a tener un rendimiento inmediato. Hay que tener suerte. No vamos a estar como un tiro, eso ya lo digo, porque nos tenemos que preocupar de construir y no llegar con ritmo como el año pasado. El juego lo teníamos, ahora no", apuntó, entre otras cosas.
El base norteamericano Kendrick Perry fue una de las atracciones, como es ya habitual, tiene un enorme carisma, y ya hace sus pinitos con el español, empezó afirmando que “este año será un poco diferente, hay muchas caras nuevas, pero será emocionante tratar de aclimatar a los nuevos chicos al sistema que hemos construido aquí. Y, obviamente, siempre es bueno ver caras familiares. Mi trabajo como líder, como base, como capitán, es tratar de asegurarnos de aclimatar a todos lo antes posible”.
“Trabajaremos para repetir lo del curso anterior”
