Ibon Navarro en la previa de semifinales contra UCAM: "Es un orgullo que nos den por favoritos"

Las semifinales de la Liga Endesa ya están aquí para Unicaja. El equipo malagueño vuelve a estar en las rondas previas a las finales por segunda temporada consecutiva y ahora quiere dar un paso más y volver a jugar una final, algo que no hace desde 2006.

Unicaja llega a esta eliminatoria contra UCAM después de una semana sin partidos, algo que le ha permitido recuperar a jugadores, Perry podría reaparecer y con más descanso que los murcianos que no sellaron su pase hasta el sábado: "Hemos tenido a Jonathan Barreiro enfermo con un virus, pero espero que hoy pueda entrenar. Las sensaciones con Kendrick Perry son buenas, no ha completado el 100% de ningún entrenamiento, pero sí que ha hecho una parte importante… vamos a ver cómo está hoy, espero que esté mejor y que mañana pueda jugar. Y, en cualquier caso, si no está al 100%, tiraremos con los 12 que sí que lo estén", empezaba relatando el entrenador de Unicaja, que también explica como le puede venir al equipo estar tanto tiempo sin competir: "Se nos ha hecho un poco larga la semana. Hemos intentado no desconectarnos. Hemos tenido entrenamientos con árbitros para mantener el nivel competitivo. Hemos intentado mantener el punto, pero no tiene nada que ver con el tercer partido que ha disputado Murcia en la Fonteta. Pero sin dudas nos ha venido bien el descanso para recuperar a jugadores que estaban más justos".

NUEVO ENFRENTAMIENTO CONTRA UCAM

Será la quinta vez que se vean las caras en esta temporada, Unicaja y UCAM Murcia, en Supercopa, dos en liga y una en la BCL, el triunfo siempre fue a parar a Unicaja, aunque Ibón Navarro cree que el nivel de Murcia será el que se vio en la Final Four de Belgrado y donde Unicaja sufrió hasta el final: "Cuantas más veces ganas a un equipo, más cerca estás de perder. Te vas ajustando y encuentras formas de superarles, eso afecta al partido mental. Vamos a contextualizar las cosas. El partido de Supercopa no valió, ellos estaban al principio de temporada y nosotros sin pívots. El partido de liga ellos estaban mucho más cansados. En el de aquí, Todorovic estuvo con problemas. Cogemos de referencia es el de la BCL. Sabemos qué esperar de Murcia. Es un equipo con mucha alma, corazón y baloncesto. La serie de Radebaugh está siendo tremenda, están jugando sin presión y eso los hace muy peligrosos. El partido de la BCL nos dominaron durante 25 minutos"

Carter volverá a ser una pieza importante para Ibon Navarro | M.Pozo Unicaja Baloncesto





UNICAJA OGRO

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, calificó a Unicaja como el "ogro" a ganar, algo que se tomaba con humor y filosofía, Ibón Navarro: "Eso es que somos muy feos (risas). Nuestra referencia debe ser Belgrado, donde nos dominaron. Son jugadores distintos ahora, pero nos dominaron en la energía. Y si algo les aportan los jugadores que tienen nuevos es energía, es la versión que tenemos que esperar. El tema de la presión y favoritismo es un privilegio, que se hable del Unicaja como favorito debe ser eso, un elogio y no una carga de presión. Ya no", concluía.

Este martes a las 20:30h, primer asalto en el Martín Carpena y te lo contará íntegramente COPE MÁS Málaga desde las 20:00h en el 97.1 FM/882 AM, aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego y web.