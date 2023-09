Ibón Navarro no se ve favorito de cara a la Supercopa de España

El entrenador del Unicaja Ibon Navarro ha comparecido en la Sala de prensa del Martín Carpena para analizar el estado del equipo antes de desplazarse hoy a Murcia, donde disputará a partir mañana las semifinales de la Supercopa Endesa frente al conjunto anfitrión, el UCAM Murcia (21:30 horas, retransmitido en televisión po Movistar Deportes y en Deportes COPE Málaga 97.1FM - 882AM e internet).

?? Llevo media hora pensando cómo presentaros este vídeo de ????????? ???????? ???? ?????????????? ???? ?????? ???????????????? ???? ???????????? para la #SupercopaEndesa, pero...



Creo que es mejor que lo describáis vosotros mismos.



Piel de gallina, amigos.

Piel de gallina. pic.twitter.com/MwcfAgXe6k — Liga Endesa (@ACBCOM) September 15, 2023

El técnico vitoriano ha indicado que con esta competición "se acaba la pretemporada, aunque este torneo está aún muy metido dentro. No hace ni un mes que volvimos a entrenar y aunque ya teníamos mucho trabajo hecho, tampoco hemos estado tanto tiempo juntos con todo el equipo. Las lesiones de nuestros pívots y la incorporación tan tardía de nuestros bases, más la vuelta de Melvin Ejim, ha condicionado mucho el juego".

ROTACIONES

Cuestionado sobre las rotaciones a raíz de los inconvenientes de la pretemporada por las lesiones y las ausencias, Navarro ha apuntado que será "una rotación bastante natural. Al final nos hemos tirado toda la pretemporada jugando con Tyson Carter y Mario Saint-Supéry de bases, con ayuda de Guille del Pino, y el equipo está muy suelto jugando con ellos. Debemos mantener el proceso de la vuelta al equipo de Alberto Díaz y Kendrick Perry y tenemos que meterlos porque la semana que viene comienza la Liga Endesa y les necesitamos con cierto ritmo, y también sabiendo que no es un partido amistoso. Es un torneo que queremos competirlo y ver si tenemos opciones de ganar los dos partidos. Espero que Melvin Ejim nos dé alguna rotación en la posición de ala-pívot, todo ello condicionado por la presencia o no de alguno de nuestros pívots. Si no, Dylan Osetkowski tendrá que jugar muchos minutos en el puesto de cinco, con ayudas de Ily Diop y Baba Badji".

"CASI" EN PRETEMPORADA

Para Navarro, "tenemos todavía muchas cosas nuestras que hacer, de ir metiendo a los jugadores que han llegado tan tarde como Alberto, Kendrick y Melvin, e intentar taparnos un poco con el tema de los 5 por si acaso no llega ninguno. Conocemos a la mayoría de jugadores de UCAM Murcia ya que, salvo Caupain, todos han estado aquí. No hay una preparación de partido exhaustiva hasta ahora. Debemos saber cómo juegan y las cosas que hacen muy bien intentar minimizarlas, pero debemos centrarnos más en nosotros mismos, en seguir creciendo y recuperar sensaciones de cara al comienzo de la Liga Endesa. Todo ello, bajo el contexto de que es un partido oficial y hay un título en juego".

El entrenador vitoriano ha asegurado que "nos hemos mostrado como un grupo que compite bien pese a los problemas. Tenemos nuestras opciones, creo que es un partido muy difícil porque el UCAM Murcia juega en casa y para ellos es una oportunidad de ganar un título en casa. Conociendo al club se van a volcar, y va a haber un ambiente muy bueno para ellos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Le preguntan a @ibonnavarro si perder mañana ante @UCAMMurcia sería un fracaso: “Madre mía, si estamos a 15 de septiembre. No se si contestar. Me parece surrealista” pic.twitter.com/t3mCswgJWv — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 15, 2023

Por último, Navarro ha apuntado que "todavía tenemos que intentar pensar más en nosotros mismos que en nuestros rivales. Estamos en el impás de que se acaba la pretemporada y empieza la temporada y hay jugadores todavía llegando. Es un título, es bonito, pero lo realmente importante empieza la semana que viene. No hemos preparado al equipo como un partido de pretemporada, hemos hablado del UCAM Murcia, veremos algo de vídeo… pero debemos seguir trabajando en nuestras cosas sabiendo lo que nos vamos a encontrar enfrente y cómo ajustarnos".

"Tenemos que intentar hacer nuestro juego, no sobrecargar demasiado a ningún jugador, sobre todo si consiguiéramos ganar el primer partido… pero respetando al UCAM Murcia, porque sabemos que juegan en casa, tienen muchísimo potencial y son un equipo nuevo pero con mucha pólvora. Tienen muchos jugadores capaces de hacerte mucho daño. Es un reto para nosotros ir allí a hacer un buen partido y minimizar las armas que tienen", ha finalizado el técnico.