Ibon y el duelo con el Real Madrid: "Si no ganas en Lugo, sigue siendo un partido más de las ACB"

El entrenador del Unicaja Ibon Navarro advierte sobre la peligrosidad del próximo partido del equipo en Liga Endesa, el de este sábado 9 de marzo frente al Río Breogán a las 18:00 horas. Desde media hora antes te lo contaremos en Deportes COPE Málaga (97.1 FM). Y es que Ibon no es dudoso, quiere al equipo enchufado a tope. Tras la Copa han jugado dospartidos en casa y ahora tienen dos salidas, ACB y BCL, antes de recibir el próximo domingo en el Carpena al Real Madrid.

En primer lugar, Ibon Navarro ha indicado que el conjunto malagueño afrontará el encuentro con algunas incidencias: “Hemos tenido un problema con Tyler Kalinoski, que ha pasado mala noche con un problema gastrointestinal, por lo que no va a entrenar esta mañana y vamos a ver si puede viajar. Augusto Lima no lo hará porque esperamos que este fin de semana su pareja dé a luz, por lo que se queda aquí para acompañarla y disfrutar de ese momento. Aparte de esto, los demás están bien”.

BREOGÁN MUY CAMBIADO

Sobre el rival, el técnico ha explicado que su situación “es algo extraña porque el Río Breogán es un equipo que trabaja 40 minutos, no les importa cómo está el marcador y ellos siguen trabajando, lo que les permite ser siempre muy competitivos. Es un conjunto que libera muchos tiros, que tiene jugadores capaces de meter… pero no están metiendo esos tiros. Tienen porcentajes anormalmente bajos para la calidad que tienen y la calidad de los tiros que hacen. Puede ser un tema de confianza, por verse abajo, pero es un equipo que tiene baloncesto y que juegan muy bien, y más en el Pazo, donde siempre tienen un plus de energía, de fuerza, de empuje de su gente. Seguramente es de esas canchas en las que sabes que es muy difícil ganar”.

Será también un partido distinto al de la primera vuelta, ya que el Río Breogán llega con muchos cambios en su plantilla: “Cuando jugamos aquí tenían un pívot distinto, tenían a Conner Frankamp, era el primer encuentro antes de la llegada de Justin Anderson pero él ya no está… y los jugadores que están ahora ni siquiera son como él. Los equipos están cambiando mucho los jugadores y, en el caso del Breogán, también un poco las estructuras. Pero sí creo que la idea de juego sigue siendo similar. Veljko Mrsic es un entrenador con un estilo muy definido, así que pueden ajustar y meter cosas, pero lo que es la filosofía de juego, lo que hacen muy bien, va a seguir siendo así. Y lo que hacen mal seguramente mejorará con la llegada de estos jugadores por la calidad que tienen”.