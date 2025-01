Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Zaragoza de este domingo 26

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga no ha empezado bien el año y quiere reivindicarse en este tercer partido del recién estrenado 2025. Tras una semana de dudas y de procesos víricos, Herrero estará y Dioni, que ya lo pasó, debe estar, es por ello que Pellicer ha citado a Chupe, aunque el filial juega a las 12 en Armilla. No hay dudas en el crecimiento y en la necesidad del canterano con el primer equipo. Castel, Juanpe y Dani Lorenzo, que se operará del pubis y dice adiós a la temporada, siguen siendo bajas. Kevin Medina será alta.

Los de Sergio Pellicer han comenzado la segunda vuelta del campeonato con solo un punto de 6 posibles tras empatar frente al Dépor en La Rosaleda (1-1) y caer frente al Mirandés en Anduva (3-2). Esto hace que estén en esa posición 11ª con 31 puntos, 10 por encima de los puestos de descenso. Este domingo volverán a tener el apoyo de la grada. Se espera otro entradón de lujo ante el Real Zaragoza.

UN HISTÓRICO CON ETERNAS DUDAS

Bajan las aguas revueltas en el equipo maño que no termina de carburar ni con el cambio de entrenador. La grada le pitó ya a Miguel Ángel Ramírez, que podría sorprender con una defensa de cinco. Francho Serrano tras un mes de baja ya está listo para reaparecer, aunque no en el once, mientras que el canterano Cuenca se ejercita con la primera plantilla. Cristián Álvarez sigue de baja por un proceso vírico.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Real Zaragoza, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este domingo 26 de enero de 2025 a las 18:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA - ZARAGOZA

El partido Málaga-Zaragoza lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortiz, y los comentarios de Ángel Morales en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la nueva plataforma Golstadium.