Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Granada de esta tarde

Málaga - Publicado el 03 may 2025, 12:00

Otra nueva oportunidad en La Rosaleda, y siempre es importante. El Málaga recibe al Granada, que se juega el play off, en uno de los duelos estelares de la jornada, en un partido que tendrá intensidad en el césped, por todo lo que hay en juego y con mucho colorido en las gradas. El Málaga no debe dejar escapar la oportunidad de sumar en casa, eso sí, lo hará ante uno de los equipos que mejor juega. Los dos están en zonas distintas de la tabla y tienen sus objetivos a unos partidos, pero no será fácil. Los dos equipos se han tirado flores en la previa, tanto Escrivá como Pellicer. El duelo será de alta tensión para los dos, por lo que hay en juego en este tramo liguero.

CLAVE GANAR EN CASA

Se espera un partidazo en La Rosaleda ante el Granada y el club malaguista espera tener el apoyo de la grada. Los colectivos de aficionados se organizan para que haya un gran ambiente y los puntos se queden en casa. El conjunto malaguista sabe lo que se juegan en estos dos próximos partidos, y es por ello que La Rosaleda tiene la llave de la permanencia. Nadie piensa en el Eldense, que será en Elda donde el Málaga pueda certificar su permanencia.

NELSON MONTE POR PASTOR

El central portugués se recupera satisfactoriamente de una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le impidieron jugar frente el Castellón. El defensa llegará a tiempo para suplir la baja de Álex Pastor, que será baja por acumulación de tarjetas amarillas. Eso hará que se repita la defensa de centrales, aunque tampoco Pellicer ha dado muchas pistas sobre esto, aunque si dejó caer que le gustaría repetir lo de Castellón.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de La Liga Hypermotion entre el Málaga y el Granada, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 3 de mayo 2025 a las 18:30 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – GRANADA

El partido Málaga-Granada lo podrás seguir desde las 18:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz, y los comentarios de Ángel Morales en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga especial y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la nueva plataforma Golstadium.