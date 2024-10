Horario y dónde escuchar el Estepona-Málaga de Copa del Rey de este jueves 31

Llega la Copa del Rey para el Málaga. El equipo malagueño tuvo la suerte de un partido cercano y ante un rival, dos categorías por debajo, el Estepona. Es favorito y Pellicer no tira como se suele decir el torneo copero y viaja esta misma tarde con todo.

Y lo hace con 22 jugadores del primer equipo, si bien hay bajas importantes. Como el otro paso atrás del capitán del Málaga, que no acaba de dar ese paso adelante. Ramón Enríquez, que llevaba unas semanas entrenando con intensidad creciente y que iba a contar con minutos en la Copa del Rey esta noche, debe parar por una sobrecarga en el cuádriceps de su pierna izquierda. Tampoco estarán Juanpe y Luismi más Haitam. Si volverá, no al once, Puga, ya recuperado.

CARLOS LÓPEZ Y DIEZ MÁS

Pellicer habló en la previa del partido. Y reconoce que hará cambios, como estaba ya previsto. El entrenador castellonense del Málaga dejó claro que iba a haber rotaciones: "Carlos López y diez más mañana (por hoy). Se lo merece. Creo que él y Alfonso hacen un tándem maravilloso porque uno hace mejor al otro”, apuntó. Y no le faltó razón. El portero canterano se merece jugar hoy en La Línea como el año pasado.

EL ESTEPONA DE ORIOL RIERA

El Estepona ha completado un gran arranque de temporada en el Grupo 4 de Segunda RFEF. Marcha tercero en la tabla, con 16 puntos tras nueve jornadas, a solo un punto del ascenso directo, que ocupa Linares junto a Deportiva Minera. De cara al duelo copero, Oriol Riera los tiene a todos y es posible que haya más de media entrada, unos 3.000 esteponeros en las gradas. Jugar en campo de césped natural les evitará el factor sorpresa ante el Málaga esta noche.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la 64a eliminatoria de Copa del Rey a partido único entre el CD Estepona y el Málaga CF, se disputará en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea (Cádiz), este jueves 31 de octubre a las 21:00 horas.

DÓNDE ESCUCHAR EL ESTEPONA - MÁLAGA

El partido Estepona-Málaga lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios técnicos de José García Romero en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión no será posible ver el partido en directo por ningún canal, bien de la provincia o nacional. En esta primera eliminatoria hay muchos partidos que no tendrán televisión en directo.