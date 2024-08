Horario y dónde ver y escuchar el Racing de Ferrol - Málaga

Se acabaron las probaturas, el Málaga regresa una temporada después al fútbol profesional, a la que esta temporada se conoce como Liga Hypermotion. Después de estar en el purgatorio de Primera Federación durante el curso 23/24, el malaguismo espera no volver a pasar por un descenso y que el club siga creciendo para buscar el lugar que le corresponde por historia y afición.

El Málaga mantiene la base del equipo que logró el ascenso de manera agónica en Tarragona. Se marchó Roberto al Sporting de Braga y hasta el momento han llegado cuatro fichajes: Álex Pastor, Luismi Sánchez, Roko Baturina y Julen Lobete. El balance de la pretemporada se ha saldado con dos victorias y una derrota. La dirección deportiva del club, capitaneada por Loren Juarros, espera que los canteranos den un paso hacia delante en su evolución. En este sentido, David Larrubia ha sido el hombre más destacado en este periodo de preparación.

Para este estreno liguero en Ferrol, Pellicer no podrá contar con Luismi Sánchez, Haitam, Ramón ni Moussa. "Haitam y Luismi no van a ir convocados. Son dos procesos totalmente diferentes. La pretemporada ha sido corta. Muy pronto van a estar. Me conocéis. Soy mucho de creer en el trabajo colectivo y en todos los que han hecho la pretemporada. Ellos han ido quemando etapas. Creo que por lo vivido, los veo a todos muy preparados. Tenemos un proceso de trabajo para ellos y tenemos que ser cautelosos", decía el entrenador de Nules.





El Racing de Ferrol, rival del Málaga, ha sufrido muchos cambios con respecto al equipo que la temporada pasada estuvo a punto de meterse en play off de ascenso a primera división. Hasta 12 fichajes han llegado al equipo ferrolano este verano y aún se espera que lleguen algunos más. A los mandos volverá a estar el técnico Cristóbal Parralo: "Espero una gran versión del Málaga. Han cambiado muy poco con algunas piezas que aumentan su calidad. Tienen las ideas muy claras, con muchos automatismos que nos recuerda a los que éramos nosotros el año pasado cuando ascendimos con una base bastante amplia del año anterior y eso ayuda mucho".

Habrá un gran ambiente en A Malata para este debut liguero. El club gallego ha hecho historia y ha vendido los más de 9 mil abonos que tenía a la venta y también las pocas entradas que salieron a la venta para el partido ante el Málaga, había unas 200 entradas destinadas para la afición malaguista. Además, los aficionados ferrolanos han organizado un corteo para acompañar al equipo al estadio a partir de las 15.45h.

El árbitro del partido será el colegido Miguel Sesma Espinosa, que estará asistido en las bandas por Miguel Ortuño Sierra y David Bernal Martín. En el VAR estarán David Gálvez Rascón y el asistente VAR será José Antonio López Toca





HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Hypermotion entre Racing de Ferrol y el Málaga, se disputará en el Estadio de A Malata este sábado 17 de agosto a las 17:00 horas





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL RACING DE FERROL - MÁLAGA

El partido Racing de Ferrol - Málaga lo podrás seguir desde las 16:30 h con la narración de Javier Bautista, la animación de Emilio Guerrero, los comentarios de Paco González, Anicet Lavodrama y Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion (M56 ó 119) y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV y Olin.