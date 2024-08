Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Mirandés de este sábado 24

Se acabaron las probaturas, el Málaga regresa una temporada después al fútbol profesional y se reencontrará con una afición volcada con su equipo. Se estrena en casa, en la que esta temporada se conoce como Liga Hypermotion. Después de estar en el purgatorio de Primera Federación durante el curso 23/24, el malaguismo espera no volver a pasar por un descenso y que el club siga creciendo para buscar el lugar que le corresponde por historia y afición, la cual ha dado muestras de malaguista con la cifra récord del club de más de 27.500 abonados.

El Málaga regresa a su templo, por tanto, y se espera que sea una fiesta. Habrá llenazo, tifo y colorido. Se estrena en La Rosaleda, que se llenará y lo hace con el buen sabor de boca de la primera jornada en Ferrol y mantiene la base del equipo que logró el ascenso de manera agónica en Tarragona.

Han llegado cinco fichajes: Álex Pastor, Luismi Sánchez, Roko Baturina, Julen Lobete y Sergio Castel. Solo el mediocentro gaditano Luismi, será baja. El último en llegar, el punta Castel, podría tener minutos. Por lo demás, no se esperan muchos cambios en el once que ponga Pellicer, que ya anunció el jueves que este duelo no será nada fácil.

El Mirandés se ha reforzado a última hora con el fichaje de un exmalaguista, Álex Calvo, que tras ser traspaso del Málaga al Andorra, el descenso del equipo andorrano le ha propiciado llegar cedido al cuadro rojillo. El árbitro encargado de arbitrar será Sergiu Claudiu Muresan Muresan, ilicitano de origen rumano, que estará auxiliado por los asistentes Christian García Andreu y Josep Bordoy Homar. El cuarto árbitro será Víctor Pérez Peraza.



HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el CD Mirandés, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 24 de agosto a las 21:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA - MIRANDÉS

El partido Málaga-Mirandés lo podrás seguir desde las 21:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Enrique Ortíz, y los comentarios del entrenador Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málagaen los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por Amazon Prime Video y por DAZN. Además de las plataformas de PTV y Olin.