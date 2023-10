Herrero en COPE Málaga: "No estoy haciendo grandes paradas, eso dice mucho de la solidez del equipo"

Es el guardián de la portería. Con solo 9 años tenía que recorrer 150 kilómetros para cumplir su sueño de ser portero de fútbol. Nadie dijo que el camino fuera fácil. Ha cambiado el norte por el sur, de la fría provincia de Burgos, donde ha jugado en el Burgos y el Mirandés, vuelve a la provincia de Málaga que ya conocía tras militar en el Marbella hace tres años. Ahora es el guardián de la portería del Málaga C.F. Y uno de los referentes de este nuevo Málaga que tan ilusionados tiene a sus aficionados. Fue canterano del Real Madrid. Su ídolo de la infancia fue Iker Casillas y sueña con ascender con el Málaga a Segunda. Hoy en Deportes COPE Málaga nos acompañó Alfonso Herrero.

El meta comenta que el presente, “lo afronto con ganas e ilusión. Estar aquí cada fin de semana con mas de veinte mil personas es una pasada. Como se vive, aquí se respira fútbol. Es una maravilla. La presión, bien entendida es un aliciente para seguir creciendo. Yo vine aquí con Burgos y Mirandés y fueron duros para los jugadores”, apunta.

Sobre los momentos que llegarán, la firmeza del vestuario es clave, “se que habrá momentos duros y bueno pero el final es llevar al Málaga donde merece. La presión es la misma en todos los sitios. Si la dinámica es buena, se pasa bien y al contrario. Tenemos un vestuario con un gran sentido de pertenencia”, apunta.

HUMILDAD

Herrero , además, tiró de humildad, “no estoy haciendo grandes paradas, y eso dice mucho de la solidez del equipo. Estamos trabajando, dando pasos, corrigiendo y vamos encontrando una gran base que al final es lo que cuenta para logra el gran objetivo”, señala.

Sobre firmar un buen portero y un delantero goleador para subir como claves en un proyecto comentaba, “es importante, pero si el resto de piezas no funcionan, no habría manera”, comenta.

De su llegada apuntaba que, “tuve ofertas de superior categoría. Cuando firmo aquí sabía del ambiente negativo, pero no me vendieron la moto. Loren fue muy directo y están todos haciendo bien las cosas, no me regalaron los oídos. Es bonito formar parte de este cambio del club. El rol de la afición es importante. Todos vamos al 100%, especialmente los jóvenes, tienen un sentimiento grande por el club y eso se nota en el césped”.

OBJETIVO ASCENDER

El meta malaguista subraya, “la oportunidad de hacer algo importante aquí es lo que nos mueve a todos. Hay contratos largos, pero tener la oportunidad de hacer grande en este tipo de clubs, no te lo dan las categorías, y es algo que no te lo da el dinero. Esa oportunidad es la que personalmente me llena. Estoy disfrutando, estoy encantado”, dijo.

