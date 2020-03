Gal Mekel en su presentación con Unicaja: "Más vale tarde que nunca"

Gal Mekel ya conoce las instalaciones de su nuevo club, Unicaja. La llega del nuevo jugador de Unicaja ha sido atípica. Firmó el jueves por la mañana su contrato, mientras la plantilla estaba en Badalona, por la tarde firmó su contrato, el viernes se entrenó por primera vez y el sábado debutó en ACB con la camiseta de Unicaja ante Joventut mostrando un excelente nivel anotando 8 puntos, repartiendo 9 asistencias y 13 de valoración. No suele ser este el procedimiento habitual que conozco por dentro su nuevo club 48 horas después de su debut.

Mekel ya conoce el Martín Carpena y las instalaciones de los Guindos y se muestra encantado de llegar a Málaga, club con el que ya estuvo a punto de fichar en otras ocasiones: "Todo ocurre por una razón. Más vale tarde que nunca, ha habido oportunidad años atrás de venir, y ahora estoy contento aquí y trabajaré para seguir muchos años", explicó el base israelí".

El nuevo jugador de Unicaja ha tenido una fácil adaptación ya que conocía a Casimiro de su etapa en Gran Canaria: "Nunca es fácil venir a un equipo en mitad de la temporada, pero conozco a Luis Casimiro y la mayoría de los sistemas, muchos son parecidos a los que tenía en Gran Canaria. Los jugadores me han dado un recibimiento maravilloso. Me sentí parte del equipo desde el primer día, y quiero continuar así. al final esto es baloncesto. Es el juego que amo, conozco a muchos jugadores del equipo, también a otros contra los que he jugado, con sistemas que he jugado, es una transición suave. Ahora tenemos que trabajar bien para afrontar el próximo partido”.

El director deportivo de Unicaja, Manolo Rubia analizó los motivos de su fichaje: " Con las bajas de Jaime y Alberto, el equipo estaba necesitado esa posición. Hemos ido muy rápido. Tengo que dar las gracias al general manager de Reggio Emilia, Filippo Barozzi, porque ha facilitado la operación, y a su agente, Misko Raznatovic. Gal Mekel tiene un amplio recorrido como profesiona y nos va a ayudar mucho."