Fallece Alfonso Queipo, el padre del baloncesto malagueño

Se fue un padre para la redacción de deportes de COPE Málaga. Con Emilio Guerrero al frente, junto a su inseparable Martín Urbano, Juan Carlos Bonilla y el resto de amigos y compañeros del baloncesto, Alfonso Queipo aportaba en las tertulias y en las transmisiones de Unicaja una sabiduria fuera de toda duda. Un gran hombre.

¡Buen viaje, querido, Alfonso! No habrá vida para agradecerte todo lo que me has enseñado durante estos años. Se marcha un padre para mí. No habrá partido de @unicajaCB Copa o play off que no te recuerde. Siempre estarás presente en mí corazón. DEP pic.twitter.com/8AaHw7aYqS