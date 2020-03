Euroliga y clubes buscarán una solución a la temporada e intentar acabarla

Queda ya lejano cuando Jordi Bertomeu, presidente y CEO de la Euroliga, aseguraba que sus competiciones (Euroliga y Eurocup) quedan suspendidas, al menos, hasta el próximo 11 de abril. Esto quiere decir que no habrá, por tanto, cruce de cuartos de final contra el Reyer Venecia hasta dentro de casi un mes, como mínimo.

Pues ahora, Euroliga y clubes, también de la Eurocup, tienen prevista una reunión telemática para buscar una posible solución para la finalización de la temporada, ahora que el posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio podría dejar algo más de margen.

Desde el primer momento de la crisis del coronavirus la Euroliga manifestó su intención de intentar acabar la temporada de la mejor forma posible, pero acabarla. La competición, de momento, está suspendida hasta el 11 de abril. Parece claro que mantener las fechas de la Final a cuatro, 22-24 de mayo en Colonia (Alemania), es prácticamente inviable, máxime cuando la competición ha comentado su intención de disputar todos los partidos de la fase regular. Reducir los playoffs al mejor de tres partidos parece poca cosa.

Por otro lado, los clubes no están unidos y muchos de ellos han permitido que sus jugadores extranjeros regresaran a sus países de origen para estar con sus familias como el Zalgiris, Olympiacos, Maccabi, Khimki, Villeurbanne o Alba Berlín. Y nadie sabe cuando podrían regresar. También están los jugadores que por medio de su asociación (ELPA) y de su presidente, el italiano del Fenerbahce Luigi Datome, han mostrado su oposición a jugar si no existen garantías totales de seguridad y hacerlo a puerta cerrada no parece una opción para los protagonistas.

También habría que ponerse de acuerdo con las distintas competiciones nacionales, para repartirse las fechas que quedaran libres, y todavía quedaría el asunto de los viajes, con las distintas reglamentaciones de los países implicados. En definitiva, un sudoku diabólico en el que los equipos españoles, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia y Unicaja en la Eurocup están implicados.