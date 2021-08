Estos son los motivos que frenan el fichaje de Spissu con Unicaja

Marcos Spissu no jugará en Unicaja, el jugador no ha pasado el reconocimiento médido y el club ha decidido no ejecutar el fichaje como explica en un comunicado:

"El base italiano, como el resto de sus compañeros, ha sido sometido al preceptivo examen médico antes de comenzar los entrenamientos. En vista de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas, los Servicios Médicos del Club han determinado que el jugador no es apto para formar parte de la plantilla del Unicaja, y por tanto su contrato no podrá entrar en vigor al incumplirse la condición de superación del reconocimiento médico.

El Club ha comunicado al jugador y a su club de origen, el Dinamo Sassari, esta circunstancia y que, lamentando mucho la situación y deseándole una pronta recuperación, Spissu no puede incorporarse a la disciplina de nuestro equipo".

LESIÓN EN LA CADERA

Según pudo saber COPE Málaga, el motivo de que el jugador no haya pasado el reconocimiento médico es un problema de artrosis precoz en las caderas, lo que se conoce como "choque femoroacetabular".

Consultado a un reputado especialista, el Dr. Vicente de la Varga, experto en Traumatología y cirujía ortopédica en CAMDE, explica que la decisión tomada por Unicaja es la correcta. "Con frecuencia este tipo de patologías no da síntomas y se confunden con lesiones en los adductores o glúteos que son frecuentes en el mundo de deporte y cuando te quieres dar cuenta ya el desgaste es demasiado avanzado. Seguramente hasta el momento no le habrá dado síntomas crónicos, si no no podría jugar. Unicaja ha actuado bien, esto puede ser una bomba de relojería, porque esta lesión no sabe donde va a salir, porque lo mismo afronta bien la temporada y salen a relucir las molestias. Y cuando las molestias aparecen ya no bajan de intensidad"

?? Adelanta @EmilioJGuerrero la lesión que ha impedido que Spissu no haya pasado el reconocimiento médico con @unicajaCB. El jugador sufre una artrosis precoz en las caderas, lo que se conoce como un choque femoroacetabular que desaconseja su fichaje. pic.twitter.com/BVJfG7bLb9 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) August 13, 2021

COMUNICADO FIP

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Federación Italiana de baloncesto, en un comunicado dice que el jugador está apto para jugar pero no niega la lesión que ha diagnosticado Unicaja: "Tras la nota de prensa emitida por el club español Baloncesto Málaga sobre la condición física del jugador Marco Spissu y la consecuente noticia difundida en la prensa sobre este tema, la Federación Italiana de Baloncesto y el propio deportista precisan lo siguiente:

Para participar en el Tokio 2020 Juegos Olímpicos con la selección nacional de baloncesto, Spissu, como todos los demás deportistas de la delegación italiana, obtuvo un certificado de aptitud para la práctica deportiva competitiva expedido por el Instituto CONI de Medicina Deportiva, la máxima entidad del sector en cuanto a deportistas olímpicos y no solamente.

A partir de este certificado, emitido tras los exhaustivos exámenes realizados antes de partir hacia Japón, queda claro que el atleta se curó por completo de la lesión que sufrió durante el torneo de Hamburgo unas dos semanas antes.

Al respecto, se destaca que lo encontrado por el personal médico de Málaga, posteriormente confirmado por el personal médico de Azzurro, no tiene relación causal con el trauma sufrido por el deportista en Alemania.

Como se ha especificado, por tanto, y tras todos los controles realizados durante el verano, la Federación Italiana de Baloncesto considera al deportista Marco Spissu apto para deportes de competición".

Unicaja saldrá ahora al mercado para firmar un nuevo base y por lo tanto no pagará la cláusula cercana a los 100 mil euros al Dinamo de Sassari

También te puede interesar:

Jonatan Barreiro: "Siempre he creído que Málaga es un gran club

Patrick Comninos, CEO BCL manda un mensaje a los aficionados de Unicaja: "Esperen antes de sacar conclusiones"