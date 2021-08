Patrick Comninos, CEO BCL manda un mensaje a los aficionados de Unicaja: "Esperen antes de sacar conclusiones"

La salida de Unicaja de las competiciones organizadas por la Euroliga para jugar la Basketball Champions League, organizada por FIBA, ha sido uno de los temas de debate de la afición de Unicaja durante los últimos meses.

CEO de la Basketball Champions League en COPE

El CEO de la Basketball Champions League( BCL), Patrick Comninos atendió la llamada de COPE Málaga y explicó lo que representa para la competición la presencia de Unicaja y lo que esta nueva competición le puede aportar al club malagueño: "Unicaja es un club de tremenda historia en España y Europea.Qué Unicaja se una a nuestra organización es un voto de confianza a nuestra competición. Muchos equipos ya han hecho esta transición y lo han hecho con éxito", explica Comninos.

En principio, Unicaja ha firmado un contrato por las tres próximas temporadas, pero está supditado a una buena clasificación en la Liga ACB: "El acuerdo con Unicaja ofrece garantía de participación siempre y cuando estén entre los mejores equipos ACB. Preservamos las ligas domésticas".

MOTIVOS DEL CAMBIO



Uno de los motivos por los que Unicaja ha decidido dar el paso es el tema económico, aunque en palabras de Comninos no es el único argumento: " No creo que Unicaja venga solo por tema dinero. Somos la competición con más seguidores en redes. Ofrecemos ser competitivos en Europa y sus ligas. El beneficio financiero está asegurado para los 32 equipos. Jugar en Europa no debe ser una carga"

Cuando Unicaja fue rechazado por la Euroliga en 2016 para ser uno de los equipos que jugarán la competición con el nuevo formato, el club de Los Guindos estuvo sopesando la opción de jugar esta competición, aunque finalmente no dieron el paso:"Hemos tenido muchas conversaciones con muchos clubes europeos y también con Unicaja. Estamos muy satisfechos de la elección de Unicaja ".

?? The #BasketballCL Regular Season field is set! ?? — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 7, 2021

MENSAJE AFICIÓN UNICAJA

El CEO de la BCL manda un mensaje de tranquilidad y paciencia a los seguidores de Unicaja que no ven muy claro el cambio de competición: "A los aficionados de Unicaja les diría que para valorar esperen a que termine la temporada. Esta competición es de alto standard. Les diría lo mismo que a los de Darussafaka o Galatasaray que también ganaron Eurocup. Damos un equilibrio entre lo deportivo y lo económico y además pueden compatibilizar sus competiciones domésticas con la europea"

Sobre si la presencia de Unicaja le convierte en favorito, Comninos dice que es demasiado pronto: "Es muy temprano para hablar de favoritos. Hay mucho nivel, la última final fue entre uno de los equipos top ACB, Burgos, y Pinar Karsiyaka, tercero en Turquía por detrás de Efes y Fehnerbaçe. El standar de la competición es muy alto y cada club, incluido y Unicaja deberán competir muy duro y aprovechar sus oportunidades para ganar este prestigioso torneo"

