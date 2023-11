Esta es la causa más común de sufrir artrosis en la cadera: "Es evitable"

El choque o pinzamiento femoroacetabular es un rozamiento en la cadera, que causa dolor y que puede conducir a una artrosis de cadera. Es una dolencia más recurrente de lo que imaginamos, pero que para muchas personas es muy desconocido. Para resolver las dudas de esta patología El doctor Vicente De la Varga, traumatólogo y experto en cirugía ortopédica desde su clínica CAMDE de Málaga, considerado uno de los 50 mejores médicos privados de España por Top Doctors explica en las siguiente líneas en qué consiste esta dolencia.





ANATOMÍA DE LA CADERA

Este choque lo entenderemos más fácilmente si repasamos rápidamente cómo es la anatomía de la articulación de la cadera. La cadera es una articulación muy simple, consta de una bola que es la cabeza del fémur y una copa dónde se aloja, que se denomina acetábulo y que es parte de la pelvis. La copa cubre el 60% de la cabeza del fémur y para aumentar esa cobertura su borde está rodeado de un reborde blando semirígido, el llamado labrum acetabular. Para que la bola gire suavemente sin rozar dentro de su copa, ambas, la cabeza femoral y el acetábulo están recubiertas de un cartílago articular, como cualquier otra articulación.





TIPOS DE PATOLOGÍA

Hay dos tipos de choque femoroacetabular, en el más frecuente llamado de tipo CAM, la cabeza del fémur no es redonda, sino que es ovalada y tiene un bollo, una joroba. Con los movimientos de la cadera esa joroba de la cabeza roza con el borde del acetábulo, rompiendo el labrum, ese reborde que servía para aumentar la profundidad de la copa y dañando el cartílago articular. Esto causa dolor, pero sobre todo es el inicio de la artrosis de cadera. De hecho, el choque femoroacetabular es la causa más frecuente de artrosis en el ser humano.

Esta deformidad la tiene cerca del 20% de la población, que somos muchos, pero tan sólo en menos del 1% de los casos da síntomas y hay que tratarlo.

Es frecuente encontrar caderas con esta deformidad al hacer una radiografía por otro motivo de la columna o el abdomen. Si no causa sintomatología y no hay evidencias de desgaste del cartílago no requiere tratamiento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





DIAGNÓSTICO DIFÍCIL

El diagnóstico es complicado, pasando habitualmente muchos meses antes de que se encuentre la causa, y esto se debe a dos motivos. Por una parte, el desconocimiento de esta patología por parte de la mayoría de los médicos y de muchos traumatólogos y fisios, pues es una patología que se describió por primera vez en 2004, y segundo porque la clínica suele ser muy imprecisa pareciendo que es una contractura de aductores, del psoas o un síndrome piramidal. Para el diagnóstico suele bastar con una radiografía de las caderas en la que se observe la joroba.





TRATAMIENTO

Ya hemos dicho que es la causa más frecuente de artrosis de cadera, pero la buena noticia es que, si se pilla a tiempo, antes de que el desgaste del cartílago, de que la artrosis progrese, se puede evitar que acabe en una prótesis de cadera. Para ello lo que hacemos es una artroscopia de cadera. De la misma forma en la que hacemos una artroscopia de rodilla mediante unas pequeñas incisiones y usando una microcámara, entramos en la cadera con la cámara y fresamos, limamos la joroba de la cabeza hasta comprobar que no hay roce, devolviéndoles su forma normal.

Es importante dejar una cosa clara, cuando se diagnostica un choque femoroacetabular es porque hay dolor de cadera, lo que implica ya cierto desgaste, por lo que ya vamos tarde. Aquí ni los ejercicios, ni la fisioterapia ni la medicación sirven de nada. Y esa frase que se suele escuchar de “la cirugía es la última opción, lo último” aquí no sirve. Lo que tardemos en corregir la deformidad es tiempo durante el que la artrosis seguirá progresando. Cuando la artrosis ya alcanza cierto nivel ya no merece la pena hacer la artroscopia, y la única opción es esperar a poner una prótesis. Por eso un choque femoroacetabular que dé síntomas nunca se debe dejar sin tratar