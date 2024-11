Duda en COPE Málaga: "Le hice a Cordero un contrato profesional y si jugaba 10 partidos con el primer equipo renovaba por tres años de forma automática"

El caso Cordero ha tenido hoy un capítulo importante. Un detalle que no es menor y que es clave en la gestión del club malaguista con Cordero, el canterano por el que suspiran los mejores equipos y cuyo contrato, parece ser que acaba en 2025, pero con matices. Hoy Sergio Paulo Barbosa Valente, Duda, símbolo y leyenda malaguista, es el jugador con más partidos en la historia del club, era responsable de cantera del Málaga hasta finales de la temporada del descenso a Primera RFEF. Duda fue quién peleó en su día por el fichaje de Cordero para el Málaga en edad cadete. Hoy en COPE Más Málaga comentó que, “La verdad que tuve la suerte que desde que cogí la cantera, que sabíamos el potencial que tenían los niños. Se juntó todo ahora para que demostraran en el primer equipo, quizá por necesidad, demostraron más que algunos veteranos”, apuntaba.

Sobre la irrupción fulgurante del canterano jerezano se refirió, “no me sorprende la explosión de Cordero. El Málaga arrasó en cadete de Andalucía. A Cordero lo seguíamos desde el fútbol 7 de Almuñécar. Siempre le decíamos al padre (Antonio, como el jugador) que se trajera al niño. No sé qué pasó que se fue del Sevilla al Betis, luego no sigue y demás, y ahí nos llega que no está contento en el Betis, una llamada al padre fue clara, tráelo que aquí será feliz, le dije, hablamos y lo fichamos”, explica.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

Duda vio en Cordero una enorme proyección y le hizo su primer contrato profesional, el de ahora, “yo le hago con 15 años un contrato de ayuda a esa edad para los gastos del padre. Es que el padre viene tres o cuatro veces a Málaga desde Jerez. Una ayuda económica, ya que no podía hacerse profesional todavía. Ya con 16 años, le hacemos un contrato ya sí profesional de tres años con el Málaga. Es este actual. El contrato no acaba en 2025. El que yo le hago, y eso lo hago yo, es una cláusula si juega 5 y 10 partidos con el primer equipo, a todos ellos, a Izan, Ochoa, Cordero... a partir de este año debe tener tres años más. Imagino que el Málaga está negociando la cláusula de 3 millones”, apunta.

Ante la magnitud de este detalle, Duda insistió que, “yo puedo decir que cuando le hago el contrato profesional con 16 años, él tiene esa cláusula de renovación automática, se la hago a todos, la de 10 partidos, por eso se han retenido tantos. Está claro”, señala.

El portugués apunta además que, “Yo puedo decir que le hice a Cordero un contrato profesional y que además, si jugaba 10 partidos con el primer equipo, renovaba por tres años de forma automática. Eso tiene que estar, por fuerza. Yo te puedo decir lo que yo hice. Lo que hicieron ahora ya no lo sé. Esa cláusula está cien por cien. No se regaló nada porque venía Cordero como un cohete para arriba”, sentencia.

EL MÁLAGA DEBE EXPLICARLA

Que Cordero ahora no tenga esa cláusula, clave, deberá explicarla el propio club o el responsable actual, Loren Juarros. Si se la quitaron por un error o simplemente porque no confiarían en su momento de su proyección. Uno de esos dos caminos. Desde el entorno del propio jugador, se apunta que nadie del club comunicó nada. Si esa cláusula está retirada, el club debe explicarla, porque sería clave en el devenir de este culebrón.