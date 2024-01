Dónde ver y escuchar el Málaga-Real Sociedad de Copa este domingo 7

Se aparca la Liga, donde el Málaga está en el tercer lugar a siete puntos de Castellón e Ibiza, aparece la Copa del Rey. Todos en el club ya se cambian el chip y piensa en la Copa del Rey. El Málaga le puede meter mano a la Real Sociedad, pero no hay quie olvidar que el Málaga compite tres categorías por debajo, pero el estadio tiene ya más de 20.000 entradas vendidas. La eliminatoria a partido único, sobre este gran escenario está en un 40-60 para los donostiarras, pero el otro día se refería a ello Pellicer y lo que hay en juego. El Málaga hoy le competirá a un equipo Champions.



CAMBIOS EN EL ONCE

El entrenador del Málaga de cara al duelo de Copa de este domingo ante un equipo Champions como la Real Sociedad maneja algunas dudas en su once. Volverá Carlos López a la portería, hoy se ejercitaron de nuevo Nelson Monte, Juande y Juan Hernández, aunque ninguno de ellos estará. Debe decidir si dar descanso a Roberto o alinear a Manu Molina o Juanpe, que ya estuvieron en Orihuela.



LA REAL CON BAJAS

El cuadro vasco visitará La Rosaleda con varias bajas derivadas de compromisos internacionales, ya que se disputa en el mes de enero la Copa Asia y la Copa África. Esto provoca que Imanol Alguacil no pueda contar con Take Kubo, Umar Sadiq y Traoré y los lesionados Martin Merquelanz y André Silva. De otro lado, Jesús Gil Manzano será el colegiado del partido entre el Málaga y la Real Sociedad del próximo domingo 7 de enero de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. No habrá VAR. El extremeño le ha pitado 15 veces al Málaga.



Málaga-Real Sociedad en COPE MÁLAGA

El encuentro se podrá escuchar íntegramente a través de los diales habituales de COPE Más Málaga: 97.1 FM y 882 AM. También se podrá escuchar esa misma emisión desde esta página web: https://www.cope.es/directos/cope-mas-malagay desde la app de COPE Málaga, disponible de manera gratuita paraIOS y Android, o en TuneIn Radio. La previa arrancará este domingo desde las 20:30 horas; el encuentro, a las 21:00 horas en el Estadio de La Rosaleda de Málaga.

La narración será de Javier Bautista desde el estadio malaguistay los comentarios serán de Paco González y Ángel Morales. En la técnica y animación estará Enrique Ortíz.

Málaga-Real Sociedad en TV

La plataforma ATM Broadcast emitirá los partidos de Primera RFEFa través de su OTT y plataforma en la webfeftv.comyen el apartadoPrimera Federación Grupo 2. Ademas desde ya está disponible la aplicación en IOS y Android.