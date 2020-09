Diego Rivas, secretario general de AFE: "Queremos llegar a acuerdos individuales y parar el ERE en el Málaga".

El tiempo apremia al Málaga y a la plantilla de jugadores que fueron incluidos en un expediente de regulación de empleo por parte del club (ERE). La entidad malaguista está obligado a rebajar su masa salarial y poder cumplir con la Liga y para ello optó por la vía del ERE.

La primera toma de contacto, tras un contacto inicial días después de ejecutarse el ERE, tuvo lugar en la Rosaleda y en ella quedó constituida una mesa de negociación que volverán a reunirse este próximo lunes 14 de septiembre. Diego Rivas, secretario general de AFE, sindicato de futbolistas, valoró en COPE Málaga como fue el encuentro con el administrador judicial, José María Muñoz, y como está la situación. "Hemos tenido una actitud conciliadora y proactivo para llegar a un acuerdo. Es la primera vez que se hace un ERE en el fútbol, sin que haya abierto un proceso concursal. Le hemos hecho ver al administrador que hay que llegar a acuerdos individuales y parar el ERE". Esta petición es harto improbable después de que el administrador judicial admitiera que: "el ERE es la única salida ya que si no el club podría entrar en liquidación en noviembre".

El cinco de octubre es la fecha tope para llegar a un acuerdo, aunque el Málaga quiere zanjar antes el asunto. Las negociaciones comenzaron ayer y explica Diego Rivas, replicando a José María Muñoz, que ellos no se han retrasado 15 días en la negociación: "No hay mayor mentira que una verdad a medias. Nosotros sólo retrasamos un día la reunión con el Málaga porque el lunes 7, fecha en la que se podría inciar las negociaciones por plazos legales, teníamos una reunión con la Liga. Sólo hay un día de diferencia, no la retrasamos 15 días la reunión,"explica Rivas.

PREDISPOSICIÓN AFE

AFE tiende la mano y es conocedor que llegar a un acuerdo va ser difcíl debido a la alta ficha de los jugadores y los ratios económicos que debe afrontar el club. "Si se levanta el ERE vamos a ayudar de la mejor manera para que los jugadores y el Málaga salgan beneficiados. Somos proactivos a un acuerdo. Sabemos que la situación del Málaga no es la mejor. Siempre hemos estado predispuestos a un acuerdo, pero no se ha sido del todo claro con nosotros".

Han sido 17 jugadores los incluidos en el ERE, cuatro de ellos han llegado a un acuerdo y no pertenecen al Málaga: "Queremos que jugadores y club lleguen al mejor acuerdo posible. En principio eran 17 jugadores en el ERE. Los jugadores están nerviosos y con incertidumbre. Son profesionales y van a defender el Málaga hasta la ultima gota de sudor mientras sigan en el club."

DUDAS JUGADORES NUEVOS

Diego Rivas también reconoce que los jugadores antes de fichar por el Málaga se están asesorando con AFE: "Hay varios jugadores que han llegado al Málaga o que tienen interés por fichar y nos piden que les asesoremos para que tengan las máximas garantías. No sé si habrá denuncias en los próximos días. Lo que sí es cierto que a día de hoy no hay ninguna denuncia, se llegó a un acuerdo con los jugadores que habían denunciado".

El lunes volverá a ser una fecha clave, y habrá que ver quien mueve ficha en esta partida de ajedrez.

