Desestimada la petición de Bluebay de revocar a José María Muñoz como administrador de NAS Spain 2000

La titular del juzgado de instrucción número 14, la jueza María de los Ángeles Ruiz González, ha desestimado la petición de Bluebay de revocar de su cargo de administrador de la sociedad NAS Spain 2000 a José María Muñoz, persona que lleva administrando tanto esta sociedad como NAS Football y el propio Málaga CF SAD desde febrero de 2020.

Hay que tener en cuenta que la sociedad NAS Spain 2000 es la propietaria del 96,89% de las acciones del Málaga C.F. Es necesario recordar que esta sociedad está participada por la familia Al Thani y por Management Empresarial Málaga SL, sociedad a través de la cual opera Bluebay. Gran parte del enredo accionarial que vive el Málaga tiene su origen en el reparto de la sociedad NAS Spain 2000, la Audiencia Provincial de Málaga falló a favor de Bluebay en Junio de 2021 otorgándole el 49% de esta sociedad. La sentencia fue recurrida por los abogados de Al Thani, pero acabó siendo desestimada. Como último recurso desesperado y para ganar tiempo, Al Thani ordenó que se presentara el recurso de casación. Todavía hoy se está pendiente del fallo del Tribunal Superior de Justicia para saber como queda repartida la propiedad de la sociedad y por ende del Málaga C.F.

Informa @EmilioJGuerrero El juzgado de instrucción número 14 desestima la petición de Bluebay de revocar a José María Muñoz como administrador de NAS Spain 2000. Por lo tanto, seguirá realizando dichas funciones como viene haciéndolo en los dos últimos años. — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) June 21, 2022





ESCRITOS DESESTIMADOS

Desde la intervención judicial del Málaga C.F. y desde que el juzgado designara a José María Muñoz como administrador del Málaga y de NAS Spain 2000, Bluebay siempre ha intentado participar de las decisiones del club haciendo valer el 49% de sus acciones de NAS Spain 2000. A pesar de sus numerosos recursos para revocar la administración judicial y de poner en duda la valía del administrador enviando numerosos recursos al juzgado de instrucción número 14, hasta el momento todas las peticiones de Bluebay han sido desestimadas por la jueza.

En sus intervenciones públicas José María Muñoz siempre ha dejado claro que : "Mientras no se demuestre lo contrario Al Thani es inocente y por tanto son los legítimos propietarios del Málaga" es por ello que mientras que esté intervenida la sociedad NAS Spain 2000, y para no beneficiar a ninguno de sus componentes, no se priorizarán los derechos de uno sobre el de los otros.

Incluso, una vez que el Tribunal Superior de Justicia falle, lo normal sería que lo hiciera a favor de Bluebay, habría que plantear dos escenerario para que Bluebay pudiera hacer valer sus derechos como accionistas: Qué el juzgado lo permita, algo poco probable visto los precedentes; o que Bluebay y Al Thani llegaran a un acuerdo para disolver esta sociedad y por tanto las acciones de la parte de Bluebay dejaran de estar intervenidas por el juzgado. Todo esto debería ser autorizado por el juzgado.

INSTRUCCIÓN PRORROGADA

El pasado 10 de junio la jueza Ruiz González considero oportuno ampliar durante seis meses más la instrucción del "Caso Al Thani" con la intención de que los investigados puedan declarar, requisito indispensable para cerrar dicha instrucción. El auto, fechado a 2 de junio de 2022, explica que el Ministerio Fiscal considera "la necesidad de la declaración de los cuatro principales investigados en la causa, cuya práctica podría también conllevar la necesidad de practicar nuevas diligencias de prueba o recabar documental relacionada con su declaración".

Los cuatro miembros de la familia Al-Thani, están acusados de presuntos delitos de administración desleal y blanqueo de capitales tras la demanda presentada en noviembre de 2019 por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA).

