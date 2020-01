Davidovich logra la épica en su estreno en el Abierto de Australia

El joven tenista malagueño Alejandro Davidovich hizo historia esta pasada madrugada en Australia y lo hizo a lo grande. Se entrenó en partido de cuadro final de Grand Slam tras vencer en la primera ronda del Abierto de Australia de tenis al eslovaco procedente de la previa Norbert Gombos por 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2. El malagueño, quien tan sólo había disputado una primera ronda de torneo ‘major’ hasta la fecha, se sumó a su compatriota Roberto Bautista como segundo español clasificado para la segunda ronda tras un esfuerzo que superó las tres horas. Ganó su partido en cinco sets.

No tendrá el margen de un día de descanso como es frecuente en este tipo de torneos ya que su partido de primera ronda estaba previsto para la jornada de este lunes, por lo que volverá a jugar este miércoles.

