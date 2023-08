Dani Sánchez vive en una "nube" desde que ha vuelto a Málaga. El lateral izquierdo de 23 años tras formarse en el Málaga y coger experiencia en equipos como El Ejido, Extremadura, Linares, Sabadell o Numancia, regresa más maduro al equipo de su tierra. Desde que conoció el interés del Málaga no apartó todas las opciones que tenía encima de la mesa con el objetivo de cumplir un sueño. Finalmente ese sueño se ha cumplido y Dani Sánchez ya ha jugado dos partidos con el Málaga, ante Antequera y Estepona, y espera que sean muchos más en los dos años que, por lo pronto, tendrá por delante.

Acompañado de su familia, Dani Sánchez se mostraba eufórico en su presentación. "Estoy súper feliz de estar aquí de vuelta. Es muy distinto a mi anterior etapa porque estoy en el primer equipo. Han sido unas semanas muy intensas de alegría con la familia. Estoy en una nube, cumpliendo un sueño y esta semana empieza lo bueno. Estoy súper feliz”, explicó el jugador que admite que está más cómodo "en el lateral izquierdo"

Reconoce que llega a Málaga un jugador mucho más maduro y más hecho que cuando se marchó: "Me ha ayudado salir de aquí para crecer a nivel personal. Tengo el plus de conocer de la categoría, que requiere mucho esfuerzo y sacrificio, e ir partido a partido. Puedo ofrecer la madurez de conocerla para ayudar a mis compañeros”.

MCFNews| ??? Dani Sánchez: “Estoy en una nube, cumpliendo un sueño”



?? https://t.co/8VzVerGxJH



¡Bienvenido de vuelta a tu Málaga! ?? pic.twitter.com/zltVpAjlrt — Málaga CF (@MalagaCF) August 21, 2023





El nuevo lateral malaguista ya ha disputado minutos con el equipo: “Todavía no estoy rodado. Tengo buenas sensaciones, cada día me encuentro mejor. Esto empieza ya y no hay tiempo. Poco a poco mucho mejor. Veo al equipo súper bien, hay un vestuario increíble que me ha impactado. Conocía a bastantes compañeros, el equipo tiene ganas de competir y hacer grandes cosas. El equipo va a dar la cara esta semana y todas. Es un proceso, el equipo está trabajando día a día increíble, el cuerpo técnico da intensidad. Estoy tranquilo porque tengo a 25 guerreros detrás que van a dar la talla”, explicó.

LOREN ABIERTO AL MERCADO

Dani Sánchez ha sido el noveno movimiento de Loren Juarros en el mercado de fichajes, el director deportivo del Málaga tiene claro lo que puede aportar al equipo: “Se lo ha ganado en los sitios donde ha estado. Con su trabajo y capacidad de mejora se ha ganado que él Málaga pensase en él. No está aquí por ser malagueño, si por su capacidad. Dota identidad y sentido de pertenencia también, es lo que queremos para el club. Tiene mucho que ofrecer todavía. Esperemos que sea capaz de hacerlo. Margen de proyección tiene. Depende de su mejora y capacidad de conversión que pensamos que la tiene”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El director deportivo continúa escrutando el mercado que se cierra el 31 de agosto. Se pueden dar algunas incorporaciones más, e incluso alguna salida, aunque para Loren Juarros, los mejores fichajes están en casa: "El mercado termina el 31 de agosto. En este mundo verdades absolutas es complicado. Puedo decir que al 90, 95, 99%, la base del equipo está aquí. Tenemos que estar abiertos a posibilidades que se ven. Nos estamos moviendo ya. Si no sale lo que estamos moviendo nos vamos a quedar como estamos. Tenemos confianza. Las dos mejores incorporaciones son las de Ramón y Haitam. Son importantes y con su vuelta son dos jugadores que nos van a aportar muchísimo. Estamos pendientes un poco de lo que podemos mejorar

El próximo refuerzo, y hasta el momento, el décimo y último, Nelson Monte, será presentado este miércoles en La Rosaleda.