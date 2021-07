Dani Martín refuerza la portería del Málaga

Como avanzó COPE Málaga en la jornada del jueves, ya es oficial la llegada de Dani Martín a la portería del Málaga. El Betis y el club blanquiazul han llegado a un acuerdo para que el meta asturiano vista la camiseta malaguista en calidad de cedido y sin opción de compra.

El portero asturiano llega avalado por la confianza que le muestra el entrenador, José Alberto López, que lo tuvo a sus órdenes en el filial del Sporting de Gijón. Dani Martín de 1,87 metros de estatura destaca por sus grandes reflejos, el Betis pagó en su día 5 millones de euros por él, sin embargo no ha podido triunfar en el equipo verdiblanco. La llegada de Claudio Bravo y dos graves lesiones le dejaron en blanco la última temporada. En su primera temporada en el Betis disputó 6 partidos.

?? Málaga y Betis acuerdan la cesión del portero asturiano Dani Martín. Era una petición de José Alberto López y hoy se ha conseguido cerrar la operación a falta del protocolo de la firma. Es una operación muy ventajosa en lo económico para el equipo malaguista #97.1FM pic.twitter.com/9R2KhD1y6W — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 29, 2021

Dani Martín se convierte de esta manera en la competencia de Dani Barrio en la portería, José Alberto López dejó claro en su presentación que no le gustan las rotaciones en la portería: "No me gusta rotar en la portería, no creo en mover esa posición. Los rendimientos de ambos en los entrenamientos les darán continuidad o no. Es mala señal si hay variaciones en la portería"

PORTERO DE PROYECCIÓN

Dani Martín (8/7/1998, Gijón) es un joven portero que destaca por su agilidad y buen manejo con los pies. Con apenas 23 años y un gran futuro por delante, sus aptitudes le han permitido haber debutado en Primera División y haber formado parte de ’La Rojita’, Selección Española sub-21, campeona en la Eurocopa de 2019.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante su trayectoria ha jugado en dos clubes históricos del fútbol español: Sporting de Gijón y Real Betis Balompié. Debutó con 19 años en el conjunto asturiano frente al CD Numancia en la Copa del Rey y, debido a su calidad, trabajo y proyección, firmó por el equipo verdiblanco en 2019. El jugador ha recalado en el Málaga CF para tirar de genio y reencontrarse con José Alberto López, con quien coincidió en el Real Sporting de Gijón.

Dani llega en calidad de cedido desde el Real Betis Balompié hasta final de temporada, y la operación no incluye opción de compra al finalizar la misma.