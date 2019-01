Casimiro se pide un Unicaja fuerte para derrotar a Valencia

El duelo de mañana (20:45) de Unicaja ante Valencia Basket es trascendental. Ganar daría hasta la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada en Belgrado ante el Estrella Roja para ser primero de grupo y acceder con factor cancha a favor en las eliminatorias. Aunque, para Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja, "lo primero de todo es ganar el partido y en función de cómo vaya, ya pensaremos en algo más". "Hay que ser sensatos. Nos estamos enfrentando a un equipo que de los últimos 16 partidos ha ganado 15, y entonces lo primero es hacer nuestro trabajo bien para conseguir la victoria. Estamos ante un objetivo tangible, van a venir partidos mucho más importantes que éste. Es un objetivo tangible, que es la clasificación para la siguiente fase. Es un partido importante y nos abre la puerta a seguir disputando la Eurocup. Vendrán partidos importantes. Éste tiene un objetivo inmediato y tangible. Es un partido muy atractivo para ser de Eurocup, con muchos alicientes, para defender también el Carpena, como estamos hablando ahora en redes sociales. Es fundamental cuando el ambiente es bueno, nuestra energía sube".

De hecho, Luis Casimiro, preguntado este martes, un mes y 10 días después de la lesión del capitán, explicó que no se atreve a dar plazos. "No me atrevo. Porque muchas veces quieres forzar la máquina y cuando recayó me sentí un poco culpable, de meter presión a todo el mundo. Me lo voy a tomar con filosofía y calma. Tengo confianza en la gente que tengo", dijo Casimiro, al que se le cuestionó si peligra seriamente su presencia en la Copa del Rey.