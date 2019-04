Casimiro: "Mi mayor reto es que el equipo viva el presente"

Unicaja se mide este domingo a las 17 horas ante el Divinas Seguros Joventut en un partido clave para seguir optando a la cuarta posición de la ACB. El partido lo podrás seguir desde las 16:30 horas en COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM - 882 AM y cope.es/malaga. Para este partido Casimiro está de enhorabuena, ya que muchos meses después podrá contar con toda su plantilla, algo que no ocurre desde el 18 de diciembre: "Jaime Fernández no ha dado pasos atrás en su vuelta con el equipo. Es uno más para el domingo. Adam Wazcynski también está ya bien. Su respuesta fue buena. Les hemos hecho una serie de pruebas y podremos contar bien con él para el partido. Boatright es el que está algo más renqueante pero también ha entrenado bien. Me parece mentira que estén todos para ayudar al equipo. Había que trasladarse muy al pasado", explicó Casimiro.

El técnico del equipo malagueño no quiere ir más allá del partido del domingo y quiere que su plantilla no focaliza más allá del siguiente partido: "Mi mayor reto es hacer vivir al equipo al presente. No podemos anclarnos al pasado, el futuro está por llegar. Intento que estemos y vivamos el momento, trabajo semanal y afrontar el partido como un reto. Somos cuartos y será un partido muy importante dentro de dos días". Por ello espera que las negociaciones para la mejora de contrato de Jaime Fernández no alteren al jugador: "Jaime y todos debemos vivir el presente. Sólo hay que vivir el día a día. Y es 4a posición y partido ante la Peña. No hay nada garantizado".

Sobre el Joventut hizo este análisis. "Tiene a su mejor jugador -Laprovitola- con una media de 35 minutos y tienes en mente lo que hizo en la Copa del Rey. Está claro que tiene un foco especial. Es un gran equipo que se ha reforzado toda la temporada. Juega y compiten bien. Están bien posicionados y tiene muchas armas no sólo Todorovic y Laprovitola".