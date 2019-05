Casimiro: "He intentado crispar a mis jugadores para el partido en Tenerife"

El entrenador de Unicaja habló en la previa del partido ante el Iberostar Tenerife. La plantilla malagueña le tiene muchas ganas a los tinerfeños que ganaron con facilidad en el partido de la primera vuelta en el Carpena y eliminaron a Unicaja en la Copa del Rey a las primeras de cambio: "He intentado crispar a los jugadores. Nos ganaron un día de Reyes con poca afluencia de público y sin ningún tipo de contestación. Nos eliminan de la Copa y he intentado este recurso de motivación y que nos de ese extra más allá del trabajo de la semana. Si les hubiéramos ganado en liga podríamos estar ahora más arriba y en Copa hubíeramos estamos en semifinales. Por eso queremos ganar para tener mejores sensaciones y llegar en el mejor estado al play off", decía Casimiro.

Sobre Tenerife dijo: "Vuelven a estar en forma. Tuvieron siete derrotas seguidas pero han recuperado a jugadores y vuelve a su mejor nivel. Es un partido difícil y complicado pero creo que estamos más cerca de ganarles un partido que de perder un tercero". Sobre el tipo de partido y las derrotas ante el equipo de Vidorreta Casimiro espera un partido táctico: "Ellos son muy tácticos sabiendo a quién defender. Es un equipo que llevan tiempo con el entrenador, aunque estuviera un año en Valencia, se encontró con un núcleo duro que jugó con él y que saben qué hacer en cada momento. Hay que leer situaciones, a veces colapsan la zona, otras no tanto. Cambian de defensa según tienen el balón".

Ganar sería asegurar el quinto puesto y asegurarse jugar contra Valencia en el play off, en tono de broma Casimiro sorprendió a los medios presentes: "No sé quién nos conviene más, si Valencia o el que quede tercero. No lo sé (se hace un silencio). Ya en serio, la idea es ganar los dos que nos quedan. Ganar a Tenerife y Andorra, competir al máximo y ganar un partido al menos. Enfocar el play off en buena dinámica. Ser quintos te lleva a Valencia y no hay problema en jugar ese play off", concluyó.