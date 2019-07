Caminero: "No es normal que un jugador de su calidad esté tanto tiempo esperando a firmar el contrato"

Muy elegante pero a la vez directo, así se mostró hoy Caminero ante los medios sobre la actual situación por la que pasa el club. Es angustioso trabajar en una entidad en la que el presidente va por un caminoy en unos tiempos distintos a lo que se requiere. En la primera pregunta, Caminero quiso pedir perdón explícitamente al futbolsita japonés y a su representate por la espera hasta la llegada de la firma del jeque. "No ha sido angustioso, pero sí complicado, no es normal que un jugador de su calidad esté tanto tiempo esperanzo a firmar el contrato. Quiero darle las gracias a él y a toda su gente porque han tenido una paciencia terrible". Además, Caminero subrayó que el interés desde el primer momento por el Málaga. "A partir de ahí, él es un jugador que nos puede aportar unas ganas inmesas por disfrutar del fútbol, es un lujazo para el Málaga y de las satisfacciones más grandes que me he llevado de este club".

Asimismo, recalcó que las negociaciones por parte del jugador siempre fueron sencillas. "En el momento que nos dieron el nombre, estábamos contentos de que él quisiera venir. Lo difícil ha sido la travesía, ellos nos lo han puesto en bandeja pero no dependía del tema deportivo".

En cuanto a la demora en las operaciones futuras, de entrada y salida, el director deportivo relató que él no quería hablar de los que podían estar y no han estado. "Quiero hablar de lo que puede ser, tenemos 17 días para el campeonato, soy optimista, quiero ver la luz al final de este túnel y que la gente de Málaga esté contenta con este equipo".

En este mismo sentido, Caminero se siente tranquilo porque él está realizando su trabajo, aunque después la entidad sea quien tome las decisiones. "Yo tengo que realizar mi trabajo y el club decidirá si puede o no afrontar las contrataciones que yo decido, mi aspecto es el deportivo".

También se habló sobre la situación actual del club, pero Caminero aseguró no ser él quien tenía que dar explicaciones del asunto. "Yo me dedico a lo deportivo, el club tiene personas que contesten a estas preguntas y deben ser ellos los que tengan a bien contestarlas".

Ante la falta de anuncios de movimientos en la plantilla, el máximo responsable deportivo aseguró que ellos trabajan "para que haya más incorporaciones", que llevan desde enero con la planificación en dos escenarios "en Primera y en Segunda". Para llamar a la calma, Caminero comentó que a 17 días del arranque liguero "se siguen haciendo muchas gestiones, a ver si somos capaces como club y deportivamente llegar a un entendimiento".