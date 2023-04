Brizuela y Kravish quieren seguir creciendo con Unicaja

Unicaja ya suma media docena de renovaciones y sigue apuntalando su proyecto para las próximas temporadas. Los últimos en sumarse al equipo son Darío Brizuela, que renueva por tres temporadas, y David Kravish que firma por dos temporadas más una más opcional. Estos dos movimientos se suman a los ya hechos con Ibón Navarro, Juanma Rodríguez, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic y Melvin Ejim.

La intención de Unicaja, como se ha dicho en repetidas ocasiones, es darle continuidad al equipo campeón de la Copa del Rey, y los presagios que existen en la zona noble de Los Guindos, es que al menos el 95% de la plantilla siga la próxima temporada. El club trabaja para que Tyson Carter, cedido por el Zenit de San Petesburgo pueda continuar y con Will Thomas, que firmo por una año sin opción a nada más. Con Osetkowski hay una opción de ampliar el contrato, pero su gran temporada y su pasaporte alemán lo tiene bine posicionado en el mercado y habrá que ver si acepta la oferta malagueña. Barreiro, que también acaba contrato, Unicaja también tiene la opción de ampliar su contrato una temporada más y no habrá problemas. Alberto Díaz es el único que empezó la temporada con contrato garantizado para la próxima temporada, y el que quiera llevárselo debería pasar por caja. En todo caso, Unicaja, trabaja para ampliar su contrato en Málaga. El director deportivo del club, Juanma Rodríguez: "Seguimos trabajando sin presionar a nadie. Estas seis renovaciones más la de Ibón, son puntos a favor de que cualquiera pueda renovar. Me sumo a lo que decía Kravish, si alguno no quiere renovar se respetará esa decisión. Soy optimista de que si no son todos, será una gran mayoría la que siga aquí".

BRIZUELA PIEZA CODICIADA

En un principio parecía que la renovación de Brizuela sería la más complicada. La gran temporada que está completando la "Mamba Vasca" le hacía ser una una pieza codiciada en el mercado. Pese al interés de equipos euroliga, Brizuela siempre ha tenido claro que su objetivo era seguir en Málaga. "Mi familia y yo estamos muy contentos de seguir aquí. Nuestra idea desde el inicio era continuar, con las dudas que podía haber de cómo iba a ir al año. Las circunstancias que han rodeado esta temporada lo han hecho más sencillo. Lo llevo diciendo desde que estoy aquí, estoy agradecido al Unicaja por la oportunidad y pensé que era lo adecuado. Es mi responsabilidad como padre de familia ver todas las opciones que hay, pero sabía que estar en Málaga era lo mejor para mi familia. Ha sido rápido y sencillo. He mostrado mi predispoción al club y que yo sepa no ha habido problemas en la negociación . Estoy muy feliz. Somos deportistas y hay que mirar todas las opciones, pero mis circunstancias cambiaron durante la temporada. Ha pesado más lo familiar que lo deportivo, pero es que lo deportivo es idóneo".





KRAVISH ALCANZA LA ESTABILIDAD

Kravish también es un hombre feliz. Nunca en su carrera había firmado un contrato multianual en ningún club y en Málaga se asegura al menos dos temporadas más de estabilidad para su familia, algo que agradecen él y su esposa. El de Ilinois, se atrevió a mostrar sus sentimientos en español, por consejo de de su mujer: "Mi familia y yo somos muy emocionados. Nos encanta la organización, la gente, la ciudad, compañeros y entrenadores. Son increíbles. No tengo palabras suficientes para decir todo. Estoy muy emocionado"

El pívot de Unicaja ha jugado en ocho equipos y siete países diferentes y para él y su familia seguir en Málaga supone mucho: "Son ocho equipos, ocho temporadas, siete países diferentes... Cambiamos mucho, sabes dónde va a estar. Estar en un sitio como este, todas las piezas encajan. Mi mujer entró en otro estado de felicidad cuando le dije que renovábamos dos años más por estar en un club y una ciudad como ésta"