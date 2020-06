El BeSoccer CD UMA Antequera es de primera

Broche de oro a la temporada del BeSoccer CD UMA Antequera que consigue su tercer ascenso a la mejor liga del mundo, a La Liga Nacional de Fútbol Sala. Nadie al inicio de la temporada podría presagiar que se iba a lograr esta increíble gesta con un proyecto joven y con muchas caras nuevas. Honores para el eterno Moli, el técnico malagueño es toda una institución en el fútbol sala nacional y de nuevo vuelve a llevar al equipo universitario a la élite. El Irefrank Elche CF asistió impotente al derroche de los universitarios que excepto al inicio de la segunda parte controlaron al equipo ilicitano en todo momento.

El comienzo, después de meses sin competir por el confinamiento a causa de la pandemia sanitaria del Covid-19, fue una de las claves. Tan en cuenta lo tuvo el cuadro dirigido por Manuel Luiggi Carrasco “Moli” que marcó muy pronto. En el minuto 4, Alvarito anotó el 1-0 en un veloz contragolpe. Álex Fuentes robó en la zona central de la pista y asistió al ala madrileño. Esta diana asentó a los guerreros universitarios que defendieron con energía e intentaron crear más situaciones ofensivas. Conejo fue un pilar fundamental con sus paradas cada vez que los ilicitanos probaron fortuna sobre la portería defendida por el guardameta natural de Coín.

��⚽ HIGHLIGHTS | @UMAAntequera logra el Ascenso a Primera tras derrotar por la mínima a @ElcheCFsala en la Final (4-3)



�� BeSoccer UMA Antequera defeats Irefrank Elche and goes up to the First Division#PlayOffLNFS#FutsalHeart�� pic.twitter.com/Plc9SrErfo