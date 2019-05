Basti apunta: "Quiero que gane el Málaga"

Basti quiere que gane el Málaga el domingo a su otro equipo del alma, el Albacete. Jugó en los dos equipos y le quieren en las dos ciudades, pero quiere el domingo una victoria malaguista. Nació el 21 de Junio de 1974 en Málaga, se formó en el CD Malagueño llegando a debutar en la temporada 98-99 haciendo en esa campaña 5 goles. En la temporada siguiente viendo que no contaba con demasiados minutos en el equipo (18 en dos partidos) marchaba al Albacete en búsqueda de oportunidades, su experiencia fue positiva ya que en los 16 partidos que disputó con la camisa blanca marcó 6 dianas.

Volvía a su tierra el delantero malagueño la temporada siguiente para jugar de nuevo en Primera división, aunque tampoco tuvo demasiada suerte ya que sólo jugó 6 encuentros, todos como suplente y un total de 153 minutos. Pero Basti quería volver al Albacete y el Albacete quería tener en sus filas a Basti, así que dicho y hecho, volvió a vestir la camiseta blanca en la campaña 2001-2002, si bien es cierto que su juego no era al más vistoso que se ha visto en el Belmonte si que ha sido un jugador que lo dio todo en cada partido. Luchador, bregador con tantos defensas le salían al paso con sus 190 centímetros de estatura, jugador que abría huecos para sus compañeros de ataque. Siempre lo intentaba y daba la cara, en esa primera temporada jugó 34 partidos, 29 de ellos como titular haciendo un total de 9 dianas.

Hoy en Deportes Cope Málaga habló del duelo de este domingo en Albacete, es muy especial, son dos ciudades y dos equipos en los que me he sentido futbolista. Sólo tengo palabras de agradecimiento para las dos aficiones”, recalca Basti, idolatrado por la parroquia blanquiazul por sus goles y carisma en su etapa como jugador. “Siempre he sido, entre comillas, su niño bonito. Siempre han estado conmigo y he ido creciendo con la afición malaguista, en Albacete lo saben, yo quiero que gane el Málaga”, apunta.

No obstante, Basti también dejó su huella en tierras castellano-manchegas. “Albacete es muy acogedor, allí me he sentido muy querido y me pusieron una peña con el nombre de ‘Súper Basti’”, destaca.

“Sería un sueño el ver al Málaga en Primera División junto al Albacete. Para mí sería muy bonito ver a mis dos equipos en Primera”, finaliza el icónico exfutbolista paleño que además forma parte del club malaguista a través de la Fundación. Y apunta, "no podré viajar a Albacete este domingo, tengo aquí cosas con la Fundación y el Genuine, pero seguro que será un buen partido, el belmonet aprieta, pero que se me entienda bien, no es tipo El Sadar o Carranza, pero el Málaga debe jugar tranquilo y ganar", subrayó.