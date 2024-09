Balcerowski llega para sumar e Ibon espera poder saber gestionar una plantilla de catorce

En su primera intervención como jugador de Unicaja, Olek Balcerowski ha dado las gracias “a Juanma Rodríguez y a todo el Club por poder venir aquí y tener la oportunidad de crecer como jugador. Después de un año de éxitos colectivos, pero duro personalmente, de no tener muchos minutos ni confianza, vengo ahora aquí a un proyecto que lleva dos años creciendo y funcionando muy bien. Quiero ayudar al equipo y hacer lo que el entrenador me pida. La adaptación va a ser muy rápida porque conozco esta liga, hablo español, conozco a algunos compañeros y entrenadores… y estoy muy contento de poder estar aquí y crecer como jugador y persona”.

UN VERANO MUY MOVIDO

Sobre la situación que se ha alargado todo el verano para su incorporación al Unicaja, el pívot ha señalado que “no ha sido fácil. A principios de verano estuve con un pie aquí, luego salió que el Panathinaikos rechazó mi marcha por motivos de no encontrar a otro pívot u otras circunstancias, y ya estaba preparado para iniciar mi segundo año en Atenas, ficharon a otro pívot, y otra vez volvió la opción de salir del club y me dieron luz verde. Y ahí volví a hablar con el Unicaja porque desde el principio quería venir aquí en verano. La decisión de decir que sí a venir al Unicaja fue muy fácil”.

DISPUESTO A ESTAR YA

Cuestionado sobre el equipo, Balcerowski ha apuntado que “he visto mucho al Unicaja, sobre todo el año pasado, los resultados que han conseguido, terminando primero de la liga regular, ganaron la BCL… Es un proyecto que lleva muy bien ya dos años, consiguiendo muy buenos resultados y jugando muy bien. También mirándome a mí quería ir a un sitio donde puedo crecer como jugador. Creo que es muy buen sitio para mí y por eso elegí al Unicaja”. Juanma Rodríguez se limitó a dar un apoyo público a Ibon navarro sobre esta plantilla de 14, "nunca ha tenido esa situación, pero confiamos en su capacidad y entre todos los vamos a ayudar: jugadores, staff y club. No va a haber mucho debate", explica sobre las palabras del entrenador, diciendo que no sabe cómo va a manejar a siete pívots.

"Por parte del club y el staff no vas a tener esa presión que se está generando. Queremos que nos ayudes a ser mejores y ayudarte a mejorar a ti", matizó Juanma este mediodía.

Es una de las situaciones más nuevas con las que se encontrará Ibon: Gestionar a siete jugadores interiores. El técnico del Unicaja informó, además, que Osetkowski tuvo un problema en la espalda y que Alberto Díaz se quedará al margen contra el Baskonia para no forzar antes de viajar a Singapur. El entrenador vitoriano se encuentra satisfecho con el potencial de Unicaja, solo que ahora deberá gestionarlo, ya que dijo que, "Yo dejé muy claro que no lo he hecho nunca y no sé hacerlo. Entonces tendré que aprender cómo lo voy a hacer. No lo sé porque, de verdad, nadie me ha podido ayudar porque a nadie le ha tocado hacer esto", aseguró.