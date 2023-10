Así sonó en COPE Málaga el primer gol de Kevin con el Málaga

El canterano del barrio de La Trinidad hizo ante el San Fernando su primer gol oficial con la camiseta del Málaga. Tras debutar en Segunda hace tres temporadas de la mano de José Alberto López, y pasar por una cesión la pasada campaña en la Primera División de Portugal, el canterano se hizo mayor y se estrenó en la Rosaleda.

Y lo hizo de cabeza, que nunca en su carrera Kevin lo había logrado. Y es que los malaguistas, llevados en volandas por su afición, consiguieron adelantarse en el marcador en el 36’ del partido.

ASÍ FUE EL GOL

El gol de Kevin Medina fue así: Víctor García protagonizó una gran internada por la izquierda que finalizó con un duro disparo. El guardameta Diego Fuoli le adivinó la intención y escupió el remate, pero el rechace cayó cerca de Kevin que lo cabeceó con inteligencia al fondo de las mallas. La parábola que imprimió al cuero lo hizo inalcanzable. Fue su primera vez.

La quinta seguida ?? pic.twitter.com/HXYuf9Kwdl — Málaga CF (@MalagaCF) October 1, 2023

Y ojo porque después pudo marcar. Poco antes del descanso, Kevin estuvo a milímetros de firmar una de obras que quedan grabadas en la retina de los espectadores. Asumió el lanzamiento de una falta lateral sin apenas ángulo. Le pegó con tal violencia y efecto que el cuero se estrelló con violencia en la misma cruceta ante la incredulidad de los presentes. Qué sea el primero de muchos.

SU PRIMERA VEZ

El canterano malaguista fue protagonista tras el partido. Un gol que no olvidará jamás comentó, “estoy muy contento por meter mi primer gol de cabeza. Jokin la cambió de orientación para Víctor, hizo un amague, tiró, me cayó de cabeza y para adelante”. Para Kevin medina, esto es un sueño hecho realidad,“he sentido mucha felicidad y tenía muchas ganas de marcar en liga con el Málaga. Se me ha pasado por la cabeza las ganas que tenía de meter, el gol va para mi familia, mi mujer y mis primos, que están ahí siempre apoyándome”, apunta. Además está siendo muy útil para Sergio Pellicer entrando por el extremo izquierdo, “el míster me está dando mucha confianza, se la estoy devolviendo. Primero defender y luego atacar”.