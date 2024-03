Así te hemos narrado el gol de la victoria del Málaga ante el Ibiza (1-0)

Golpe de autoridad del Málaga en La Rosaleda que sumó su tercera victoria seguida en casa, en un duelo que controló de principio a fin. Aunque el Ibiza se lo complicó. Y además volvió aparecer la figura enorme de la afición, que fue clave en los momentos en los que pasó apuros. Tras un primer tiempo muy igualado sin apenas ocasiones, y con arbitraje muy meticuloso y permisible, en el arranque del segundo llegó el gol y la victoria.

Estaba siendo Ferreiro el mejor. Se lesionó Manu Molina y su baja fue bien saldada por Juanpe, de lo más destacado. Y llegó el carrerón de Kevin Medina que es derribado cuando iba a disparar por Rubén. Llegó el golpeo de Dioni, fuerte, arriba e inalcanzable para el espigado Sequeira. Ganaba el Málaga y bien.

Al menos, para la gente, sigue la ilusión, y para la plantilla lo próximo es jugar en Sanlúcar de Barrameda ante el Sanluqueño. La otra noticia fue el entradón y el gran ambiente. Acudieron 26180 espectadores, que fue la mejor entrada de la temporada.

Pellicer: “Veo cosas en el día a día que me gusta. Cuando ganas, celebrarlo con los amigos es mucho mejor. Veo hábitos muy buenos, y no es en lo futbolístico. Pero ahora no hay que sacar la patita, que sigamos así y con humildad”