Un arrollador Real Madrid se lleva el título copero

Al Unicaja le tocaba bailar con la más fea en la final de la Ciopa del Rey. Con la ilusión por bandera, el cuadro malagueño quería plantarle cara al mejor equipo de Europa, pero la tarea es mucho más difícil cuando el cuadro de Pablo Laso tiene el día. Y ese día en el que sale todo parecía ser esta final visto lo visto en los dos primeros cuartos.

La superioridad aplastante del Real Madrid fue el factor diferencial en los primeros minutos de baloncesto en el Carpena. La final cogía color blanco desde el arranque, aupado sobre todo gracias al acierto en el tiro exterior. Tanto es así, que en al final del primer cuarto ya habían puesto tierra de por medio (13-26). El Madrid era un auténtico rodillo.

Los errores no permitían al Unicaja meterse de lleno en el partido. (13-32). Inmensos problemas para anotar los que tenía el cuadro verde, que no metía ni una. No quedaba otra que ir a mejor y el Unicaja se metió en el choque y despertaba a su afición para ponerse a doce puntos gracias al triple de Brizuela y un posterior dos más uno del ex de Estudiantes (26-35). Taylor le volvió a dar aire a los suyos con un triple tras varios minutos sin anotar por parte del conjunto madridista. Otro triple de Campazzo sirvió para finalizar el segundo cuarto con una diferencia abultada (28-43).

El guión no cambio tras el paso por vestuarios. La supremacía del equipo blanco continuaba mandando y volvía a da run puñetazo sobre la mesa con un parcial 0-8. Campazzo y Carroll seguían haciendo de las suyas y se comía a la defensa verde. La diferencia iba aumentando y se antojaba difícil pensar en una reacción cajista (36-56). La superioridad era escandalosa y el tercer cuarto finalizaba con el Madrid 26 puntos arriba (42-68).

Así pues, quedaban diez minutos finales de puro trámite.Lo del Madrid era para enmarcar, ya que continuaban con un acierto anotador excelso y no bajaban los brazos en defensa. Triple tras triple, los de Laso machacabn a su rival. Lo cierto es que el Unicaja quería seguir peleando y corriendo, no perdió la actitud para nada, pero al frente había un verdadero transatlántico (57-87). Los últimos instantes sirvieron para que Brizuela engordase sus números (acabó con 20 puntos) y para que las aficiones sacasen el último aliente que tenían. Justo venceder un Real Madrid tremendamente superior al anfitrión Unicaja (68-95).