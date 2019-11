La APA desvela la existencia de un fuerte grupo norteamericano que buscaría negociar con el Málaga

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga tienen una oferta de un importante grupo inversor, que procede de la industria del cine norteamericano y además está apoyado por el grupo asiático Wanda. Según parece, se han dado varias reuniones, pero el principal escollo, se intuye, según las palabras de hoy en Deportes COPE Málaga del presidente de la APA, Antonio Aguilera, “es en la cláusula que no permite a Blue Bay poder negociar mientras esté inmerso en una negociación, en referencia clara a la que dice el alcalde, esa tercera vía catarí. Esta es muy fuerte, mucho mejor. Conocemos todos los detalles. Es muy buena. Además se comprometen por escrito. Es más, de entre los que están detrás, no es que vaya a estar directamente, pero es capital de un famoso actor que anuncia el café (en alusión a George Clooney)”, anunció.

Antonio Aguilera, presidente de la APA desveló más detalles: “Hace dos meses estamos en contacto con un grupo inversor muy fuerte, en lo económico y fuerte proyecto deportivo. Un apoderado de un banco español se pone en contacto con nosotros”, subrayó. Aguilera, que conoce todos los detalles del Málaga y su caminar financiero, disparó sobre el actual director general, “Shaheen cobra unos 300.000 euros. Viajes, viviendas y demás. Lo triste es que tenemos esta oferta importante y no hay nadie en el club que nos reciban. Esto es serio y estamos con este grupo. Nos dijo que en dos días nos diría su plan, y hasta el día de hoy nada”, apuntó.

Cláusula de Blue Bay

El detalle principal lo puso en liza al hablar de la venta de sus acciones de la hotelera, Blue Bay, quien en opinión de Aguilera, “Blue Bay no puede recibir a nadie. Hay una cláusula o pacto verbal en la que no es posible que se reúnan con otro grupo hasta que acabe con el que están negociando actualmente, esa llamada tercera vía. Este grupo me merece todos los respetos. Pero no reciben. A nadie. Va todo muy lento, muy parado, está como estancado me dicen, y eso es prioritario para el Málaga”.

Una cuarta vía aparece con fuerza. Ahora mismo está todo sobre la mesa. Los días y las semanas marcarán la hoja de trabajo y se saben más detalles.