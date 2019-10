Antoñín en COPE Málaga: "Aún no he hecho nada, no miro más allá que el presente"

En Deportes COPE Málaga hablamos con el jugador del momento del Málaga, el delantero malagueño de apenas 19 años, Antonio Cortés Heredia, Antoñín. El jugador en la entrevista habla de todfo y sobre su momento en el Málaga ya apunta que no se dejará ir por la ola de los elogios y los focos que ahora se ciernen sobre él: “Tengo que estar mentalmente fuerte. Yo aún no he hecho nada. No miro más allá que el presente. Hay que tener cabeza ahora. Disfruto de este momento y le doy gracias a Dios por permitirme jugar cada día”.