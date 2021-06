Alejandro Davidovich hace historia en Roland Garros y se clasifica para las Olimpiadas

Alejandro Davidovich sigue haciendo historia para el deporte malagueño. Jamás una raqueta de la provincia había llegado tan alto y lo mejor es que parece no tener techo. Su victoria en los octavos de final de Roland Garros ante el argentino Federico Delbonis al que derrotó en cuatro sets por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4 en casi tres horas de duelo, le abre las puertas de cuartos de final y además le permite clasificarse la los Juegos Olímpicos de Tokio. Todo estos regalos, sólo un día después de cumplir 22 años.

Davidovich, cuyo techo en un Grand Slam eran los octavos de final del US Open, está en un momento de juego y confianza tremendo y tras ser semifinalista este año en Estoril y cuartofinalista en Montpellier y Montecarlo, ahora no se conforma con llegar a estar entre los ocho mejores del torneo parisino: "Es algo esperado y no esperado, cada partido es un mundo y yo he dado mi máximo y estoy contento de estar en cuartos. Vamos a darlo todo para estar en semifinales," confesaba en la rueda de prensa posterior al partido y recogidas por EFE.

GRATA SORPRESA

Tras haber derrotado al noruego Casper Ruud, un reputado especialista en tierra batida, se deshizo de otro, el tenista que más triunfos llevaba en esa superficie junto al griego Stefanos Tsitsipas.

El jugador nacido en la Cala del Moral, criado en Fuengirola y curtido en las pistas de Marbella, Alejandro Davidovich, confesó sentir "muchas emociones" tras lograr en Roland Garros su primera clasificación para cuartos de final de un Grand Slam, pero aseguró que no se conforma con eso y que lo dará todo para estar en semifinales:"Ahora siento muchas emociones, estoy cansado, porque esto es duro, todos los partidos son largos, pero muy contento del trabajo que hemos hecho y de disfrutar unos cuartos en Roland Garros", tras la victoria sobre Federico Delbonis.

?? Un día inolvidable para Alejandro Davidovich



?? El vídeo resumen de su pase a los cuartos de final de #RolandGarros — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 6, 2021









Pese a las casi tres horas de duelo y después de que en sus dos partidos anteriores jugara a cinco sets, afirmó que se encuentra en condiciones físicas de afrontar un nuevo duelo: "Me veo con un físico bastante bueno. Acabar un partido exigente y con mucha tensión de hacer mis primeros cuartos suma la tensión, pero a nivel físico estoy bastante bien. Pero tengo un día para recuperar y estar al cien por cien el martes", comentó.

Davidovich se está convirtiendo en una de las sensaciones del torneo y en uno de los jugadores más aclamados por los aficionados franceses: "Jugar aquí, en París, es como jugar en casa, la afición y la gente está a tope y cantando mi nombre. Eso me suma muchos puntos, me da más energía para seguir luchando y sufriendo cada bola".

NO RENUNCIA A NADA

El tenista malagueño se muestra ambicioso y no renuncia a nada: "Ahora solo quiero descansar, que está siendo una semana bastante dura y lo que tenga que venir bienvenido sea", dijo.

En los cuartos de final le espera uno de los favoritos, Alexander Zverev, cabeza de serie número 6, que se deshizo sin problemas del japonés Kei Nishikori por 6-4, 6-1 y 6-1. El partido se disputará este martes en horario aún por definir.

