Alberto Díaz entra en el podium de jugadores de Unicaja con más partidos

Ya está en el podium de jugadores de Unicaja con más partidos en la historia del club. Anoche, en Turquía,Alberto Díaz jugó su partido 438con Unicaja y superando a otro histórico como Carlos Suárez que se quedó en 437 partidos.





Carlos Suárez, juega actualmente en el Estudiantes, y ha pasado a la historia de Unicaja por ser el capitán que levantó la Eurocup en Valencia con una actuación épica y una foto que está en la retina de todos los seguidores de Unicaja. El jugador de Aranjuez le ha querido mandar desde Madrid, este emotivo mensaje: "Sabemos lo que se lo ha currado Alberto hasta llegar aquí, a partir de ahora te van a llamar abuelo a ti. Ahora a por Carlos Cabezas".

TOP 3

Alberto Díaz está ya está en el top 3 de jugadores con más partidos en la historia de Unicaja. Su primer partido con el primer equipo lo jugó en Badalona frente al Joventut un 26 de abril de 2012. Posteriormente jugó temporada y media entre Bilbao y Fuenlabrada para regresar a Málaga y convertirse en santo y seña del club de Los Guindos.

Alberto Díaz tiene ahora el reto de dar caza en el segundo puesto a Carlos Cabezas, que jugó 505 partidos con Unicaja, es decir está a 67 partidos del genial base malagueño. Si todo se desarrolla con normalidad la próxima temporada podría superarlo.

SUPERAR A BERNI RODRÍGUEZ

Más díficil lo tendrá con el número uno, con Berni Rodríguez, el eterno capitán es el jugador con más partidos en la historia de la entidad con 683, es decir 245 partidos más Alberto Díaz. ¿Se ve Alberto Díaz capaz de batir el registro de Berni? Esto decía Alberto Díaz durante el acto de su renovación con Unicaja hasta 2028: "Es muy complicado, pero no lo pienso. En mi favor debo decir que él lo tenía más fácil por jugar la Euroliga. Pero eso es anecdótico y quedará coo pique interno entre los dos", explica Alberto Díaz.





Para superar a Berni Rodríguez en estos cuatro años que tiene de contrato, Alberto Díaz debe jugar una media de 60 partidos por temporada, su tope partidos en una tmeporada han sido 68, en 2018 la última temporada de Euroliga de Unicaja. Berni Rodríguez cree Alberto Díaz va a tener complicado batir su record en estos cuatro años, aunque lo ve viable: "Es factible, pero estará ahí. Tanto Carlos Cabezas como yo, estamos esperándolo en el techo del Carpena. Si alguen quiero que supere mi record ese el lberto Díaz".

Berni Rodríguez jugó trece temporadas en el primer equipo de Unicaja. Su trayectoria en Málaga está ligada a la época dorada del club, con presencias seguidas en Euroliga y con largas series de play offs. Además, algo fundamental es que le respeten las lesiones. "Estuve 13 temporadas en Unicaja y luego cuatro temporadas más en Murcia y Sevilla, si las hubiera jugado esos cuatro en Málaga, sí que no llegaría. Yo he jugado mucho eurloiga y play offs como muchas series. Además me han respetado las lesiones, sólo tuve dos un poco más complicadas y eso es fundamental. Rezaré para que a Alberto le respten las lesiones y me pueda superar", subraya el "eterno" capitán.





Cuando Alberto Díaz acabe su contrato en 2028, tendrá 34 años, habrá que ver si para entonces ha superado a Berni o si tiene cuerda para poder seguir prolongando su carrera deportiva con Unicaja y poder ser el jugador con más partidos en la historia del club malagueño.