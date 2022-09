Alberto Díaz la bandera del éxito de España

La selección española de baloncesto ha hecho vibrar durante el mes de septiembre a los aficionados al deporte. El combinado nacional dirigido por Sergio Scariolo, que no partía como favorito en ninguno de los pronósticos, ha ido superando obstáculos hasta alzarse con la medalla de oro. Ha sido el cuarto título continental para España, y en este éxito ha tenido un papel fundamental el jugador malagueño de Unicaja, Alberto Díaz.

Para Alberto ha sido su primera gran cita con la selección española. Ya era habitual en las ventanas FIBA de clasificación para europeos y mundiales, pero a la hora de la verdad la presencia de jugadores Euroliga y NBA lo dejaban fuera. Pero si algo tiene el base malagueño es resilencia, aunque vengan mal dadas nunca se desmoraliza. Su actitud ante la vida es voluntad y sacrificio y ser un ejemplo para los demás. Para este verano al malagueño se abría la opción real de acudir a su primera cita con España. Las bajas de grandes jugadores en su posición, sobretodo tras la lesión de Riki Rubio y las bajas de Sergio Rodríguez o Carlos Alocén, le dejaban el camino más liberado.

Unicaja estuvo representado por Ángel Sánchez Cañete, Alberto Díaz, Javi Salvo y Darío BrizuelaAlberto Nevado/FEB





Un verano más, Alberto aceptó, con toda la ilusión del mundo, la llamada de Scariolo. Pero no llegó en su mejor momento físico y junto con su compañero Jonatan Barreiro fue el primer descarte del seleccionador. Palo duro y a pensar en su club el Unicaja. A primeros de agosto comenzó la pretemporada a las órdenes de Ibón Navarro y fue recuperando sensaciones. Mientras sus compañeros de la selección jugaban partidos ante las potentes Lituania y Grecia y ganaban los partidos de las ventanas contra Holanda e Islandia.

SORPRESA POR SU CONVOCATORIA

Pero todo cambió el 27 de agosto, ese día, Alberto Díaz se disponía a jugar el primer partido de la pretemporada con Unicaja ante el Covirán de Granada. El malagueño jugó el partido sin saber que su suerte estaba a punto de cambiar. Dos días, en el entrenamiento con España, Segio Llul, pieza capital en la selección sufría una lesión muscular que le descartaba para el Eurobasket. Todo hacía indicar, que Juan Nuñez, que estaba convocado podría ocupar la vacante de su compañero.

Pero Scariolo tenía clara su decisión, el elegido era Alberto Díaz. Así que el jugador de Unicaja se unió el domingo 28 de agosto a la concentración de la selección a solo cuatro días del inicio del Eurobasket. Su llegada fue recibida con alegría por sus compañeros que son conocedores de las virtudes de Alberto.

El resto ya es historia, aunque muchos aficionados han descubierto ahora lo que pueda aportar el base a un equipo, los aficionados de Unicaja ya conocen lo que puede hacer en una cancha de baloncesto. Con 22 años fue el MVP en la histórica final de la Eurocup ante Valencia Basket, desde la defensa fue pieza vital en el título de los malagueños. Los jugadores contrarios tienen pesadillas cada vez que tienen enfrente a Alberto Díaz, capaz de dar equilibrio a sus equipos, cambiar los partidos desde la defensa y no menos importante, contagiar con su espíritu guerrero al resto de compañeros. A Alberto no le hace falta tener una estadística llamativa para ser protagonista, a simple vista sus números en el campeonato son discretos, 16,8 minutos por partido, 5,7 puntos, 1,1 rebotes y 1,4 asistencias. Pero la dimensión del malagueño no se ciñe a los números, se ciñe a la multitud de intangibles relatados que hace que su equipo, con él en pista seas mejores.

No es de extrañar que en la fiesta celebrada en el WiZink de Madrid fuera de los jugadores más aclamados y oyendo su palabras se entiende aún más el cariño de los aficionados y compañeros: "Para mí como creo que para mis compañeros, ganar el Campeonato de Europa ha sido tocar el cielo, pero yo me quedo con algo más. Me quedo con la experiencia de tener un cuerpo técnico, una organización y una Federación que nos apoya. Me quedo con unos compañeros que no hay oro que valga lo que estas personas", palabra de Alberto.

Díaz es a partir de ahora el nuevo capitán de Unicaja, tiene contrato hasta 2024 con los malagueños, su gran campeonato de Europa lo ha puesto en el mapa. En Unicaja están tranquilos, la valoración del club al jugador es alta y tiene una clásula alta que puede persuadir a futuros interesados. Ahora su próximo reto es volver a poner a Unicaja en el lugar que se merece y que de nuevo, los aficionados malagueño vuelvan a soñar como el baloncesto como lo han hecho viendo a Alberto Díaz en este histórico Eurobasket.

