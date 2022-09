Guede en COPE: “El club tiene un técnico que pueden hacer lo que quiera con él, que no habrá ningún problema"

Pasó Pablo Guede por Deportes COPE Málaga. Prometió estar y accedió en el peor momento desde que llegó al Málaga, el club de sus amores y del que es hincha. Una hora en la que habló, mucho de fútbol, de táctica, esa que la afición no entiende y de su futuro, mucho, porque es noticia y en el fútbol actual mandan los resultados... y cada vez más rápido. Le pesa mucho la losa de cuatro derrotas en cinco jornadas, lo que supone una grieta enorme entre la afición y él.

Guede: "Siempre voy a querer que gane el club y jamás le haría daño. Si viese que por un mínimo segundo que le hago daño al club no habría ningún problema conmigo"



Lo primero fue responder a lo que todos piden, su marcha ya que Guede sabe que es posible que se la juege en Tenerife el lunes: “No lo sé. ¿Depende de mí? Entonces no me preocupo de cosas que no dependen de mí”, apuntó, aunque luego lanzo un dardo al entornomalaguista, “¿Todos queremos que se arregle? Dejadme que dude. En todos lados del mundo, y Málaga no es la excepción, hay gente que vela por los intereses propios. Y se alegra cuando le va mal al otro. No por alguien en especial, como en todos los ámbitos. El presente es hoy. El mejor entrenamiento que puedo con mis futbolistas para seguir creciendo. Y mañana, igual. Es mi filosofía. Es como me manejo en mi vida”, dijo.

Guede: "No quiero que nada suene a excusa, jamás voy a poner una excusa sobre lo que pasa en el terreno de juego. Pero la realidad es que hay que avanzar de la mejor manera posible cuando tienes tantas bajas. No estamos avanzando adecuadamente, eso es correcto"



Al argentino también se le cuestionó sobre si se siente arropado. “Conmigo no tienen que cambiar la relación, saben cómo soy, cómo me manejo. Es todo al revés. Tanto José María, como Manolo y los jugadores hay una total unión porque se están convencidos del trabajo que se está haciendo. Es cuestión de seguir. Después, tomarán el camino y te pondrá donde te tendrá que poner. La Liga te pondrá donde te merece”, apuntó.

PITOS Y PINTADAS

Se le cuestionó por los pitos y los gritos que le piden que se marche: “¿Si como malaguista gritaría el ¡Guede, vete ya!? Sí, me saldría, lo gritaría como le salió a la gente. Pero si revierte la situación lo aplaudiría. Pero hay una diferencia, que yo siempre voy a querer que gane y no haría daño al club. Saben la situación en la que vine. El club tiene un entrenador que puede hacer lo que quiera con él. Para mí lo primero es el club. Y si viera que le hago daño no tendría ningún problema. El sentir de José María, de Manolo y de los empleados es de seguir trabajando. Esto tiene que salir. Hay que seguir. De las pintadas me enteré el martes, las respeto”, subrayó.

Guede, sobre las pintadas: "Cada uno se puede expresar de la manera que quiera. Es gente que no me conoce y que no sabe cómo soy. No entro porque esto es fútbol y cada opina lo que quiera, pero esto no es nuevo para mí"



Sobre el mal comienzo de liga, el argentino expuso: “En mi cabeza no estaba tres puntos de quince, pero tampoco las lesiones. Jamás voy a poner una excusa sobre lo que pasa en el terreno de juego. Hay que ir avanzando de la mejor manera posible”.

REVERTIR LA RACHA

El argentino habló del hartazgo de la afición él: “Si me dices que el hartazgo es desde hace 8 años con el club, yo estoy dentro de ese hartazgo. Si es de la movida del club que a punto estuvo de desaparecer, con un déficit de menos 14 millones a tener más 8 millones. De no tener jugadores en propiedad a hacer 13 fichajes y tener la mayoría en propiedad, hay que ver de donde viene que la gente está cansada. El año pasado fue muy duro para todos, para los jugadores y para todos. Pero se generó y se pudo revertir con lo que hicimos en el mercado en verano. Pero de ahí a que funcione, o es muy rápido o se va despacio y se acaba produciendo. Soy un culo inquieto, y estudio cómo ascendieron los equipos. Las estadísticas están más en lo que pienso que en lo que está pasando. El Girona subió y en la jornada 10 estaba en descenso”.

La entrevista completa la puedes escuchar pinchandoaquí