Adrián: "Somos el Málaga, podemos ganar todos los partidos"

Sopla el viento a favor y eso le favorece al Málaga. La plantilla ya es otra y en apenas unos entrenamientos el nuevo Málaga de Víctor se ve que quiere más este sábado ante el mallorca. El centrocampista del Málaga, Adrián González, pasó por la sala de prensa del Ciudad de Málaga tras el entrenamiento matutino para dar su parecer sobre la actualidad malaguista. " Ahora nos toca a nosotros darles algo de lo que pudieron ver en Alcorcón y lograr los tres puntos con nuestra gente", señaló el mediocampista madrileño, máximo goleador junto a Blanco Leschuk.

Nuevo entrenador

"Cuando llega una persona nueva que manda se mueve el árbol. Se generan nuevas ilusiones para todo el mundo. Se ponen las orejas tiesas porque hay que coger las nuevas ideas del entrenador. Eso ayuda a limpiar la cabeza, a tener ideas nuevas y poder llevarlo a cabo. Ese cambio hace que todo el mundo se active para volver a ganarse el puesto".

Alcorcón-Málaga

"Fue un partido muy completo, pero no nos podemos quedar ahí. Cuando llegan las victorias es el mejor momento para corregir errores y mejorar. Nos vino bien para generar ilusiones entre la afición que estaba algo pesimista con los resultados como es normal y nos ha venido bien para ver de lo que somos capaces".

Fuertes en La Rosaleda

"Somos el Málaga y vamos a salir a ganar los 6 partidos. Ya lo hicimos al principio de temporada que ganamos cinco seguidos y ahora vuelve a estar en nuestra mano. Recibimos a equipos directos por esa pelea y eso es algo a favor. El calendario nos da la posibilidad de jugar cuatro en casa y dos fuera y tenemos que volver a hacernos fuertes".

Ascenso directo, segunda plaza

"Es posible. Creo que tenemos capacidad para ello, no hay que perder esa ambición y mientras sea posible tenemos que ir a por ello. Es positivo que pensemos así y que intentemos lograrlo porque si al final no lo conseguimos se tiene que mostrar un Málaga fuerte en la última fase del ascenso. Un Málaga al que el resto de rivales no quieran enfrentarse, pero pienso que podemos ganar los 6 partidos restantes".

Afición

"Tenemos una buena oportunidad ante un gran rival este fin de semana. Además, el Club con su promoción ha recibido una respuesta muy buena por parte de la afición. No les tenemos que pedir nada porque ellos de por sí ya responden. Ahora nos toca a nosotros darles algo de lo que pudieron ver en Alcorcón y lograr los tres puntos con nuestra gente. Tenemos que volver a hacernos fuertes en La Rosaleda como al principio de temporada porque tenemos cuatro partidos fundamentales en casas".