Adrián González en COPE: "Yo me veo en el Málaga, tengo contrato y mi predisposición es máxima"

Adrián González inicia su cuarta temporada en el Málaga, y como en las campañas anteriores la situación vuelve a ser delicada en el equipo blanquiazul, que está obligado a reducir de manera drástica su masa salarial. El capitán del Málaga, es uno de los jugadores que está en conversaciones con el club para llegar a un acuerdo para resolver su situación, ya sea con una rebaja de salario o con una rescisión de contrato. Aunque la situación es extrema y la reducción de salario planteada sea drástica, en la mente de Adrián sólo se contempla continuar en el Málaga: "He mostrado mi predisposición para poder llegar a un acuerdo", explica el futbolista madrileño que habló de todos los tema de la actualidad blanquiazul:

POSITIVOS EN EL EQUIPO

"La salud, bien he pasado el test y hoy ha vuelto a hacérmelos y ahora a esperar. Arropar a los compañeros y que puedan volver bien. Me esperaba que se diera en algún caso en el equipo, la gente está de vacaciones y desconecta más de lo normal".

REBAJA SALARIAL Y SITUACIÓN DEL CLUB

"Somos conscientes de la situación del Málaga, no sabíamos hasta que punto. El club se tiene que poner al día de una gestión heredara, todos ayudaremos para que el club siga en el fútbol profesional"

"No me esperaba que el límite salarial fuera tan bajo y que la rebaja sea tan drástica. De momento son todos suposiciones, no se sabe el reparto televisivo, aún no ha terminado la segunda, habrá salidas. Hay que esperar".

"Hemos hablado con el Málaga. He mostrado mi predisposición para poder llegar a un acuerdo. Van a ocurrir cosas en los próximos días. Estoy en contacto diario con Manolo Gaspar y estoy a disposición al club en lo que pueda".

PREDISPOSICIÓN PARA CONTINUAR EN EL MÁLAGA

"A cualquier persona que le planteen rebajar su salario en un porcentaje tan alto es complicado. Es un porcentaje grande, pero más allá del tema del dinero, en mi caso, hay que sentarse y hablar. Hay que valorar otras cosas. Mi predisposición es seguir aquí".

"No hemos puesto ninguna fecha para resolver mi situación. La liga terminó hace poco y esto va llevar el tiempo que necesite".

"No sé nada de un presunto interés del Rayo Vallecano. Yo me veo en el Málaga, tengo contrato y mi predisposición es máxima, el club lo sabe desde el viernes".

"AFE está enterado de la situación y también en mi caso que aplacé parte del dinero que se me debía porque me lo pidió el club".

"Lo único que me planteó es seguir escuchando al Málaga. A nivel colectivo las cosas no han ido bien desde que llegué aquí, pero a nivel personal mi familia y yo somos felices en Málaga".

PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO

"Ojalá se pueda hacer un buen equipo. Tengo constancia de que hay jugadores contrastados que quieren venir. Ya tenemos experiencia. El presupuesto nada tiene que ver con lo que luego pasa en la competición".

