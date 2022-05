(3-2) El Besoccer UMA Antequera hace historia al ganar la Copa del Rey!!!

Un hito para la historia del deporte antequerano, malagueño, andaluz y nacional. Nadie puede explicar esto con palabras. Un equipo pequeño, de Segunda hizo historia. Nadie antes lo había logrado y Tete y sus chicos lograron hacerlo. Dejaron a cinco primeras por el campino y este 15 de mayo del 2022 ya es historia para el equipo antequerano.

Y es que el Bessocer UMA Antequera, equipo de Segunda División, dio la sorpresa y ganó este domingo la Copa del Rey de fútbol sala al derrotar en la final en el Olivo Arena de Jaén al Viña Albali por 3-2 (3-1 al descanso) después de remontar el gol inicial del equipo amarillo.

Nadie creía que el equipo de Tete, que pelean por el ascenso a la LNFS, lograsen imponerse en este torneo a cinco Primeras y lograr su primer título. La Copa del Rey de fútbol sala nunca tuvo un campeón que militase en Segunda y el equipo antequerano hizo historia siendo el primero en lograrlo.

El cuadro verde entra por tanto ya en el círculo de campeones de Copa y además es el primer equipo de Segunda que logra este título y se clasifica para la próxima Supercopa de España. En semifinales ya ganó al Industrias de Santa Coloma por 3-1.

CONDE, MVP

Miguel Conde, capitán del BeSoccer UMA Antequera, fue elegido MVP de la Copa del Rey. En el micro de Teledeporte, y muy emocionado comentaba que, “agradecido por el premio. Cualquier jugador de esta plantilla lo merece. Esto es increíble. Un equipo tan chico, tan modesto, campeón de la Copa del Rey viniendo desde la Segunda División. No se puede creer. Voy a vivirlo a tope, no sé cómo explicarlo. En la previa me preguntaban lo mismo, que cómo estábamos aquí. Cuando no tienes nada que perder, no tienes miedo, no hay nada que defender y nada que agarrarte, no temes y hemos salido a ganar. Y lo hemos conseguido”, decía el ya nuevo MVP de la final de Copa.